Început de an școlar fără festivități și cu proteste. Sindicaliștii vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni

Elevii încep, luni, anul şcolar, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, însă sindicatele din Educaţie au anunţat că vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Guvernului şi vor organiza un marş până la Palatul Cotroceni.

„Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul şcolii, noi, profesorii, vom ieşi în stradă pentru viitorul educaţiei şi pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim”, au afirmat sindicaliştii într-un comunicat de presă.

Directorii mai multor unități de învățământ au început să caute înlocuitori pentru dascălii care au anunțat că vor ajunge la ore abia marți. Cert este că, dacă se întâmplă asta, profesorii respectivi nu vor fi plătiți.

„Mai bine țineți copiii acasă! Oricum stau degeaba în grădiniță... și în loc de opt ore, doar două!” Este mesajul trimis de educatorii din două grădinițe - membri de sindicat - către părinți.

Unii directori i-au anunțat pe elevi să vină abia marți la școală, pentru că dascălii nu vor ține orele. Sunt însă locuri în care profesorii nu vor preda toată săptămâna următoare, în semn de protest.

Programul protestului

Sindicatele din educaţie au anunţat, duminică, programul mitingului din Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, care va avea loc în prima zi de şcoală.

Sindicatele prezintă programul acţiunii de protest de luni:

• 10.00 – 11.00 Adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei

• 11.00 – 12.00 Pichetarea Guvernului României

• 12.00 – 13.30 Marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni

• 13.30 – 14.30 Pichetarea Palatului Cotroceni

• 14.30 – 16.00 Defluirea participanţilor

„Pe această cale, ne cerem scuze public tuturor cetăţenilor care vor fi afectaţi de blocajele rutiere generate de marşul nostru. Recurgem la această formă de protest ca la o ultimă soluţie, după epuizarea tuturor celorlalte căi de dialog şi după mai bine de 5 săptămâni de pichetări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale Guvernului României. Miza noastră este una comună pentru întreaga societate: un sistem de educaţie de calitate, respectat şi finanţat corespunzător. Vă mulţumim anticipat pentru înţelegere”, spun sindicaliştii.

Sindicatele cer partidelor politice să nu se implice

Sindicatele din educaţie solicită „asociaţiilor civice, care nu au discutat în prealabil cu ei, şi formaţiunilor politice care doresc să se alăture demersului, să nu o facă”.

„Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură. Ne dorim ca mesajele şi revendicările noastre să rămână clare şi nealterate. Acţiunea noastră este un demers strict profesional, care vizează exclusiv drepturile salariaţilor din învăţământ şi interesul sistemului educaţional”, subliniază federaţiile.

Sindicatele au cerut și părinţilor şi elevilor să susţină demersul lor.

„Nu în ultimul rând, rugăm părinţii şi elevii să înţeleagă importanţa luptei noastre şi să ne susţină, întrucât este în joc şi viitorul tinerelor generaţii care se formează şi se vor forma în sistemul educaţional. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de NOI, de VOI, de ŞCOALA ROMÂNEASCĂ, de VIITORUL ACESTEI ŢĂRI”, mai spun sindicatele.

Sindicaliștii cer demisia ministrului Educației

Sindicatele susţin că „noua legislaţie, adoptată fără o consultare reală şi fără un studiu de impact serios, a generat o serie de probleme".

„Creşterea normei didactice, comasarea unităţilor de învăţământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă şi, nu în ultimul rând, creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori - toate acestea sunt poveri pe care le ducem împreună, chiar dacă din perspective diferite", au mai transmis organizaţiile sindicale.

„Nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas, ministrul educaţiei, Daniel David, nu recunoaşte problemele grave generate de aceste decizii pripite luate de Guvern şi ne cere să îi fim alături şi să construim împreună viitorul educaţiei. Îl întrebăm pe domnul ministru de ce nu ne-a consultat şi când a gândit aceste „reforme“? De ce a luat aceste măsuri ce au crescut numărul elevilor care învaţă în sistem simultan, ce au lăsat mii de suplinitori calificaţi fără loc de muncă, ce au dus la dispariţia a sute de unităţi de învăţământ? Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”, precizează sindicatele.

Ce a transmis ministrul Educației

Daniel David a transmis, duminică, un mesaj în care spune că profesorii au o datorie legală și morală față de elevi și că îi așteaptă pe copiii luni, 8 septembrie, la școală.

„Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora”, a precizat ministrul într-un comunicat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













