Ucraina mulțumește României pentru sprijinul acordat în cadrul mecanismului convenit cu SUA: „Această tranșă e esențială”

Stiri externe
31-12-2025 | 14:01
Denîs Şmîhal

Ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal a mulţumit României pentru contribuţia de 50 de milioane de euro în cadrul mecanismului ”Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL).

autor
Claudia Alionescu

”România se alătură PURL şi contribuie cu 50 de milioane de euro pentru această iniţiativă. Această tranşă de ajutor este esenţială pentru apărarea Ucrainei şi pentru protejarea poporului nostru.
Sunt recunoscător poporului român şi guvernului, precum şi omologului meu, ministrul Apărării Naţionale Radu Miruţă, pentru sprijinul lor neclintit. Fiecare decizie de a sprijini apărarea Ucrainei aduce o pace justă mai aproape”, a scris ministrul ucrainean al Apărării pe X.


Art. 1. — Se aprobă plata contribuţiei voluntare a României, în cuantum total de 50.000.000 euro, către mecanismul Prioritised Ukraine Requirement List (PURL).

Art. 2. — Echivalentul în USD al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului oficial de schimb euro/USD stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data efectuării plăţii.

Citește și
maia sandu
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”

Art. 3. — Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2025 la capitolul 60.01 „Apărare”, titlul 55 „Alte transferuri”, cu suma de 260.000 mii lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru plata contribuţiei voluntare prevăzute la art. 1.

Art. 4. — Ministerul Apărării Naţionale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 3. 

Art. 5. — Se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2025.

Guvernul a adoptat o hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind “Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaţilor europeni şi de alte state care împărtăşesc aceeaşi perspectivă. Alocarea pentru PURL este făcută cu respectarea plafonului bugetar pentru anul 2025, a transmis marţi MAE.

”Mecanismul PURL reprezintă un instrument de politică externă şi de securitate de importanţă majoră pentru Administraţia Statelor Unite ale Americii, în special în contextul abordării promovate de Administraţia Trump privind împărţirea echitabilă a responsabilităţilor de securitate între aliaţi. ⁠Prin PURL, partea americană urmăreşte implicarea directă şi măsurabilă a statelor partenere în sprijinirea Ucrainei şi crearea unui cadru coordonat de acţiune care să reflecte principiile de eficienţă, predictibilitate şi responsabilitate strategică”, arată MAE, într-un comunicat de presă transmis marţi seară.

Contribuţia la PURL va susţine, prin întărirea capacităţilor Ucrainei, obţinerea şi susţinerea păcii durabile în Ucraina. Programul permite alocări comune prin bugetul NATO şi este în continuarea iniţiativelor aliate ulterioare Summitului de la Helsinki, o prioritate reiterată inclusiv în cadrul vizitei secretarului general Mark Rutte în România.

⁠”Participarea României la mecanismul american PURL contribuie direct la consolidarea securităţii regionale şi este pe deplin consonantă cu angajamentele României în cadrul NATO şi cu Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii. ⁠Participarea la acest mecanism creează premise pentru beneficii în planul securităţii naţionale, inclusiv prin creşterea interoperabilităţii instituţionale, aprofundarea cooperării militare şi civile cu Statele Unite şi aliaţii, precum şi prin întărirea capacităţii de reacţie la ameninţări hibride şi convenţionale”, adaugă MAE.

Hotărârea privind aprobarea contribuţiei voluntare a României către mecanismul Prioritised Ukraine Requirement List (PURL) şi privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025 a fost publicată marţi în Monitorul Oficial.

”Se aprobă plata contribuţiei voluntare a României, în cuantum total de 50.000.000 euro, către mecanismul Prioritised Ukraine Requirement List (PURL)”, se arată în primul articol din Hotărâre.

Echivalentul în dolari al acestei sume se va calcula pe baza cursului oficial de schimb euro/USD stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data efectuării plăţii.

”Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2025 la capitolul 60.01 „Apărare”, titlul 55 „Alte transferuri”, cu suma de 260.000 mii lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru plata contribuţiei voluntare prevăzute la art. 1”, se mai arată în articolul 3 al HG.

Ministerul Apărării Naţionale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 3.

Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2025, prevede documentul Executivului.

Topul momentelor virale din 2025. Oameni salvați la limită, animale haioase și întâmplări care au făcut internetul să râdă

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, romania, bani, aparare, sprijin,

Dată publicare: 31-12-2025 13:55

Articol recomandat de sport.ro
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
Citește și...
Acord între România și Ucraina pentru ajutor reciproc în caz de situații de urgență. ”Are ca scop salvarea de vieți omenești”
Stiri Politice
Acord între România și Ucraina pentru ajutor reciproc în caz de situații de urgență. ”Are ca scop salvarea de vieți omenești”

Guvernul va ratifica joi Acordul între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor situaţiilor de urgenţă, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2024.

Recomandări
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”
Stiri Economice
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”

Valentin Tătaru, economist-șef al ING România avertizează că România se confruntă cu o problemă veche, amplificată în ultimii ani: un dezechilibru structural între cheltuielile statului și veniturile încasate.

Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”
Stiri externe
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”

Preşedinta Republicii Moldova a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres.

Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie
Stiri Sociale
Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie

Transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie, oricât de surprinzător ar suna asta. Și există trei argumente în favoarea acestei aserțiuni: programul de funcționare non-stop, servicii predictibile și prețuri mult mai mici.

 

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28