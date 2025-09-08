Mesajul ministrului Educației pentru profesorii care au boicotat prima zi de școală: „Să fie şi realişti și înțelepți”

08-09-2025 | 15:08
Daniel David
Inquam Photos / Codrin Unici

Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este „neinspirat” şi „complet nerealist”. 

Claudia Alionescu

Mai mult, el spune că nu va participa la întrevederea de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre sindicaliştii din educaţie şi preşedintele Nicuşor Dan, dar că îi va invita la discuţii în cursul zilei de marţi sau miercuri şi că s-a întâlnit cu liderii sindicali „în urmă cu mai multe zile”.

Oficialul le mai transmite protestatarilor că în această perioadă „este foarte important să fie şi realişti, şi înţelepţi”.

Pe mine ce m-a interesat în această zi, vă spun foarte sincer ca ministru, a fost ca în prima zi de şcoală să avem copii în şcoli, să nu fie şcolile închise, cu sau fără festivităţi. Majoritatea în ţară au ales să aibă festivităţi, dar nu festivitatea era elementul principal, mai ales într-o situaţie de criză fiscal-bugetară, şi acest lucru s-a întâmplat, copiii au fost în şcoli. Trebuie să spun că, într-un fel, este în regulă şi că sindicatele au găsit o formulă să-şi exprime nemulţumirile în forma acestui protest, fără să interfereze însă cu primirea copiilor în şcoli”, a declarat, luni, ministrul Daniel David, la Digi24, potrivit News.ro.

David le-a transmis sindicaliştilor, dar şi celor care nu sunt, neapărat, implicaţi în sindicat, că în această perioadă este foarte important „să fie şi realişti, şi înţelepţi”.

tema elev
Ministrul Educaţiei își spune părerea despre temele făcute de elevi cu AI și are un sfat pentru profesori

„Am auzit solicitările lor şi este complet nerealist să te aştepţi că, în această perioadă, se vor întâmpla modificări în legea fiscal-bugetară sau că premierul îşi va da demisia sau că guvernul va cădea, pentru că România trebuie să treacă încă prin două hopuri mari, evaluarea Moody's din septembrie şi evaluarea Comisiei Europene din octombrie şi este nevoie de stabilitate. De asemenea, îndrăznesc să spun că este neînţelept, ca să nu spun poate neinspirat, să soliciţi demisia ministrului care totuşi a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin grile educaţionale, care a reuşit astfel să asigure salariile şi bursele până la sfârşitul anului, să nu fie oameni daţi afară, să nu avem tăieri de salarii, şi în final, sigur, să contribuim şi la stabilitatea ţării”, a afirmat David.

Oficialul a mai precizat că, în acest context, invitaţia sa este ca oamenii să înţeleagă că „ţara este în criză fiscal-bugetară” şi că din această cauză au fost luate aceste măsuri.

Educaţia nu mai are ce să dea, de acum trebuie să crească. Haideţi să gândim împreună bugetul de anul viitor, să vedem cum implementăm unele reforme pe care le dorim cu toţii şi, foarte important, cum începem să atenuăm, începând de anul viitor, şi premierul a spus că începem să intrăm într-o logică de dezvoltare, unele din aceste măsuri care deranjează în această perioadă şi care sunt temporare”, a punctat Daniel David.

Întrebat cum ar putea fi deblocat conflictul în acest moment, în condiţiile în care unii profesori ameninţă cu blocarea activităţii didactice, ministrul a precizat că nu ştie, în acest moment, ce înseamnă boicotare şi ce vor să facă profesorii. „Eu am încrederea că dacă un profesor merge la ore nu are cum să nu-şi facă activitatea, pentru care este plătit şi, dincolo de plată, este un act de moralitate, intrând în sala de clasă, să-ţi faci lecţia, să interacţionezi cu copiii. (...) Nemulţumirea s-a auzit, întrebarea este ce facem cu ea, iar invitaţia mea rămâne, aşa cum am făcut-o înainte, pentru a construi, pentru viitor, începând cu bugetul, reformele pe care le dorim şi atenuarea acestor măsuri începând de anul viitor”, a precizat David.

David a subliniat că nu va participa la întâlnirea de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre Nicuşor Dan şi profesorii protestatari pentru că este „întrevederea preşedintelui” şi că, „poate” este bine ca liderii de sindicat să aibă întâlniri cu diverse structuri. 

Mii de profesori protestează luni, chiar în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, nemulțumiți de reformele din Educație. Cadrele didactice cer demisia ministrului, acuzând deciziile luate de Executiv.

Sursa: News.ro

Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
Stiri Educatie
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni

Mii de profesori din întreaga țară protestează luni, în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, împotriva reformelor din Educație. Cadrele didactice sunt nemulțumite de deciziile Executivului și îi cer ministrului demisia.

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS
Stiri Politice
PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu de pensi, veterani, deținuți politici, invalizi și personal monahal ar urma să fie exceptați de plata CASS.

Câți bani a dat România Ucrainei, raport oficial. Sprijin în valoare de ”circa 1,5 mld. euro”, aproximativ 0,2% din PIB
Stiri Economice
Câți bani a dat România Ucrainei, raport oficial. Sprijin în valoare de ”circa 1,5 mld. euro”, aproximativ 0,2% din PIB

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, afirmă într-un raport al instituției pe care o conduce că România a acordat un sprijin Ucrainei în perioada februarie 2022 – iunie 2025 în valoare de ”circa 1,5 mld. euro”.

