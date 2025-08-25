Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Stiri Educatie
25-08-2025 | 19:21
×
Codul embed a fost copiat

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a burselor, stabilite acum două săptămâni. Dacă ultimul elev care prinde o bursă de merit are aceeași medie cu alți colegi de clasă, atunci vor intra toți pe lista beneficiarilor.

autor
Adriana Stere

În afară de primii 15% din fiecare clasă, în ordinea rezultatelor, vor primi burse de merit și liceenii care au intrat fără examen în clasa a IX-a, pentru că au câștigat primul loc pe țară la olimpiade și concursuri.

Inițial, Ministerul Educației lăsase în seama școlilor departajarea elevilor cu aceeași medie, care concurau pentru o bursă de merit. La cererea asociațiilor de părinți și elevi, comisia ministerială a acceptat ca toți cei aflați la egalitate, la finalul anului școlar trecut, să primească bursa, deși procentul de 15% e depășit.

Prin excepție, se acordă bursă de merit și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%

Olimpicii naționali din primul an de liceu vor intra totuși pe lista bursierilor, deși bursele olimpice și de excelență au fost desființate.

Citește și
eleve
Ministerul Educației taie drastic bursele: Doar 15% dintr-o clasă vor primi burse, chiar dacă mai mulți au medii bune

Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare sau a unui premiu I, II sau III la competiții internaționale

Burse sociale pentru elevii cu venituri sub 1.287,5 lei pe membru de familie

Să luăm ca exemplu o clasă a IX-a cu 20 de elevi. Regulile actuale permit ca 15% dintre ei, să primească bursa de merit- adică 3 elevi. În primul caz, sunt 10 elevi cu media 10, așa că toți vor primi burse de merit. În altă clasă, al treilea elev din listă are media 9,60, la fel cu alți 3 colegi.

Schimbarea metodologiei îl obligă pe diriginte să îi adauge și pe aceștia pe lista bursierilor. În plus, un alt elev a fost admis fără să dea Evaluarea Națională, pentru că a luat locul întâi național la olimpiada de științe. Și el are dreptul acum să ia bursă de merit în noul an școlar.

Estimativ, numărul beneficiarilor burselor de merit va crește cu câteva zeci de mii. Între timp, șefii din Educație au stabilit și criteriile de acordare a burselor sociale. Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească 1.287,5 lei, adică jumătate din salariul minim net pe economie. 

Soluția ministrului Educației pentru studenții nemulțumiți de reducerea burselor: Puteți găsi o slujbă cu jumătate de normă

Sursa: Pro TV

Etichete: elevi, regulament, ministerul educatiei, burse de merit,

Dată publicare: 25-08-2025 19:11

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Ministrul Educaţiei: Misiunea mea este să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de austeritate şi de criză
Stiri Politice
Ministrul Educaţiei: Misiunea mea este să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de austeritate şi de criză

Măsurile de control privind criza fiscal-bugetară ne vor permite începerea anului şcolar cu salarii şi burse în educaţie-cercetare, a afirmat ministrul Educaţiei, Daniel David.

 

Ministerul Educației taie drastic bursele: Doar 15% dintr-o clasă vor primi burse, chiar dacă mai mulți au medii bune
Stiri Educatie
Ministerul Educației taie drastic bursele: Doar 15% dintr-o clasă vor primi burse, chiar dacă mai mulți au medii bune

Mai sunt 3 săptămâni până începe școala, însă pe grupurile online ale elevilor se calculează probabilități.

Cum s-a schimbat sistemul de burse în România în ultimii 10 ani. ANOSR: Fondul de burse rămâne subfinanțat
Stiri Educatie
Cum s-a schimbat sistemul de burse în România în ultimii 10 ani. ANOSR: Fondul de burse rămâne subfinanțat

Sistemul de burse și protecție socială pentru studenți a trecut prin mai multe transformări în ultimii 10 ani, arată o analiză realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Daniel David: Universităţile să-şi păstreze libertatea de a oferi burse din venituri proprii, indiferent de forma de studiu
Stiri Educatie
Daniel David: Universităţile să-şi păstreze libertatea de a oferi burse din venituri proprii, indiferent de forma de studiu

Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că universităţile trebuie să-şi păstreze libertatea de a acorda burse din venituri proprii, pe tot parcursul anului, pentru toţi studenţii, indiferent dacă sunt la buget sau la taxă, acolo unde bugetul permite.

Guvernul nu mai plătește burse pentru studenți în timpul vacanțelor și le taie complet pentru cei la taxă
Stiri Educatie
Guvernul nu mai plătește burse pentru studenți în timpul vacanțelor și le taie complet pentru cei la taxă

Ministerul Educației a publicat regulile pentru acordarea burselor în noul an școlar și universitar. Studenții vor putea beneficia în continuare de burse de merit și burse sociale, însă doar cei de la buget.  

Recomandări
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Sebastian Popescu a recunoscut la audieri conversația cu minorul de 15 ani cu care ar fi vrut să întrețină relații sexuale
Stiri Virale
Sebastian Popescu a recunoscut la audieri conversația cu minorul de 15 ani cu care ar fi vrut să întrețină relații sexuale

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Sebastian Popescu a intrat în atenția polițiștilor de la agresiuni sexuale din Capitală.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

Criminaliștii, sprijiniți de salvamontiști, au revenit luni la locul accidentului din Munții Iezer, unde patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea a fost grav rănit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 August 2025

01:51:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59