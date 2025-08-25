Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a burselor, stabilite acum două săptămâni. Dacă ultimul elev care prinde o bursă de merit are aceeași medie cu alți colegi de clasă, atunci vor intra toți pe lista beneficiarilor.

În afară de primii 15% din fiecare clasă, în ordinea rezultatelor, vor primi burse de merit și liceenii care au intrat fără examen în clasa a IX-a, pentru că au câștigat primul loc pe țară la olimpiade și concursuri.

Inițial, Ministerul Educației lăsase în seama școlilor departajarea elevilor cu aceeași medie, care concurau pentru o bursă de merit. La cererea asociațiilor de părinți și elevi, comisia ministerială a acceptat ca toți cei aflați la egalitate, la finalul anului școlar trecut, să primească bursa, deși procentul de 15% e depășit.

„Prin excepție, se acordă bursă de merit și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%”

Olimpicii naționali din primul an de liceu vor intra totuși pe lista bursierilor, deși bursele olimpice și de excelență au fost desființate.

„Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare sau a unui premiu I, II sau III la competiții internaționale”

Burse sociale pentru elevii cu venituri sub 1.287,5 lei pe membru de familie

Să luăm ca exemplu o clasă a IX-a cu 20 de elevi. Regulile actuale permit ca 15% dintre ei, să primească bursa de merit- adică 3 elevi. În primul caz, sunt 10 elevi cu media 10, așa că toți vor primi burse de merit. În altă clasă, al treilea elev din listă are media 9,60, la fel cu alți 3 colegi.

Schimbarea metodologiei îl obligă pe diriginte să îi adauge și pe aceștia pe lista bursierilor. În plus, un alt elev a fost admis fără să dea Evaluarea Națională, pentru că a luat locul întâi național la olimpiada de științe. Și el are dreptul acum să ia bursă de merit în noul an școlar.

Estimativ, numărul beneficiarilor burselor de merit va crește cu câteva zeci de mii. Între timp, șefii din Educație au stabilit și criteriile de acordare a burselor sociale. Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească 1.287,5 lei, adică jumătate din salariul minim net pe economie.

