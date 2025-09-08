Daniel David, despre anul de criză în Educație: „Nimeni nu are ceva cu profesorii, dar trebuie să construim pentru 2026”

Stiri Educatie
08-09-2025 | 19:54
Daniel David
Inquam Photos / George Călin

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, despre măsurile pe viitor, că trebuie regândit bugetul pe anul viitor şi trebuie să fie atenţi la comasările din învăţământ, pentru că unele comasări sunt de succes, iar altele nu. 

autor
Vlad Dobrea

El a mai spus că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar.

„Am fost un ministru de criză, pus într-o situaţie foarte complicată, fiindcă, practic, fiecare actor din sistem a fost afectat cu ceva. Eu n-am avut un partener sau cu cineva cu care să pot să am o ca să spun aşa, o pace în măcar două sau trei săptămâni, că au fost afectaţi elevii, au fost afectaţi studenţi, au fost afectaţi profesori, au fost afectaţi, evident, indirect şi părinţii. Şi mesajul meu tot ăsta era, înţeleg disconfortul, înţelegeţi că sunt măsuri de reformă, nimeni nu are nimic cu educaţia, dar trebuie să ne salvăm în acest an şi construim pentru la anul”, a afirmat ministrul Educaţiei, la Europa FM.

Daniel David a spus că este optimist, pentru că, în toată această perioadă, în învăţământ s-a încheiat Evaluarea Naţională, al doilea Bacalaureat, definitivatul, titularizarea.

„Sunt optimist, pentru că am văzut în această perioadă catastrofe peste catastrofe anunţate începând din luna iunie. Şi cu toate astea, să ştiţi că oamenii, supăraţi aşa cum sunt, şi-au făcut datoria. Noi am dus în această perioadă, am încheiat Evaluarea Naţională, al doilea Bacalaureat, definitivatul, titularizarea. Uite că anul şcolar a început, fără multe festivităţi, dar a început. Deci, cred că este zona asta pro-europeană care este supărată, dar are o supărare care cred că poate fi dusă într-o manieră de înţelepciune, cum am spus astăzi, şi anume să construim pe ea, nu să ne blocăm unii pe alţii”, a declarat ministrul.

Citește și
protest profesori 8 septembrie
Sindicaliștii i-au cerut președintelui demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția lui Nicușor Dan

David a dat ca exemplu participarea de astăzi la protestul din educaţie.

„Aţi văzut, au fost şi oameni la protest, 10.000, un număr rezonabil, pe mine şi când văd unul sau doi oameni ai educaţiei supăraţi, mă deranjează, 10.000 este un număr mare, chiar dacă nu se apropie de, nu ştiu, 30.000 sau cât aşteptau sindicatele, (..) dar am avut şi oameni în şcoală, oameni care au primit copiii în şcoală. Le-am dus pe amândouă, ca să spunem aşa”, a menţionat ministrul.

Daniel David a menţionat că a filtrat aplicaţiile sau influenţele fiscal-bugetare şi condiţiile sale au fost: ”Nu dăm oameni afară. Educaţia are nevoie de profesori, nu avem de ce să disponibilizăm oameni. Nu tăiem salarii şi foarte important, orice măsură care se ia, chiar dacă nu corespunde unor celor mai bune practice europene, trebuie să se regăsească, într-o formă sau alta, într-o practică educaţională, dintr-o ţară vestică”.

Ministrul Educaţiei a prezentat ce se poate face mai mult pentru viitor.

”Trebuie regândit bugetul pe anul viitor, trebuie să fim atenţi la comasări. Unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune, să vedem ce funcţionează, ce nu funcţionează şi să modificăm lucrurile pentru următorul an şcolar. Cred că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar, să o diferenţiem în funcţie de zone, acolo unde ştim că nu prea merg profesorii să ai un indicator, spre exemplu, prin care valoarea să crească într-o oarecare măsură”, a precizat ministrul Educaţiei.

Sursa: News.ro

Etichete: profesori, ministrul educației, taieri, daniel david,

Dată publicare: 08-09-2025 19:44

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Sindicaliștii i-au cerut președintelui demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția lui Nicușor Dan
Stiri Educatie
Sindicaliștii i-au cerut președintelui demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția lui Nicușor Dan

Sindicaliștii din Educație i-au cerut lui Nicușor Dan, în cadrul întâlnirii de luni, demisia ministrului Daniel David și anularea măsurilor de reformă a Educației promovate de Guvern.

Mesajul ministrului Educației pentru profesorii care au boicotat prima zi de școală: „Să fie şi realişti și înțelepți”
Stiri Educatie
Mesajul ministrului Educației pentru profesorii care au boicotat prima zi de școală: „Să fie şi realişti și înțelepți”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este „neinspirat” şi „complet nerealist”. 

Ministerul Educației nu are statistici clare despre școlile care au amânat festivitățile. Cum a arătat prima zi de școală
Stiri Educatie
Ministerul Educației nu are statistici clare despre școlile care au amânat festivitățile. Cum a arătat prima zi de școală

Pentru trei milioane de preșcolari și elevi, luni a început noul an școlar. Unul atipic, așa cum îl descriu cadrele didactice, împărțite între a-i primi pe copii, la fel cum au făcut-o până acum, și boicotarea primei zile de școală.

Recomandări
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor
Stiri actuale
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor

Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.

Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea ”KGB”-ului belarus secrete despre România
Stiri Justitie
Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea ”KGB”-ului belarus secrete despre România

Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, după ce a vândut secrete de stat ale României către ”KGB”-ul din Belarus. Spionul a fost prins cu ajutorul serviciilor din Ungaria și Cehia.

Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. ”Armata Română are mare nevoie”
Stiri Diverse
Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. ”Armata Română are mare nevoie”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că membrii comisiilor de apărare din Parlament au dat un aviz favorabil achiziţionării unei corvete uşoare de către Guvern din Turcia.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de achitat obligații morale
2 george simion
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Reacția lui George Simion după respingerea celor 4 moțiuni de cenzură. Liderul AUR i-a numit „asasini” pe cei din guvern
3 Profesorul Ioan Brânzan
news.ro/ziarul unirea
Stiri actuale
Predă Fizica la 80 de ani, după 56 de ani de activitate. Profesorul Ioan Brânzan începe un nou an
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Septembrie 2025

48:05

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28