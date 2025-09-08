Sindicaliștii i-au cerut lui Nicușor Dan demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția președintelui

08-09-2025 | 17:40
protest profesori 8 septembrie
Inquam Photos / Octav Ganea

Sindicaliștii din Educație i-au cerut lui Nicușor Dan, în cadrul întâlnirii de luni, demisia ministrului Daniel David și anularea măsurilor de reformă a Educației promovate de Guvern.

autor
Aura Trif

"Nu avem nevoie de promisiuni, preşedintele (Nicuşor Dan - n.r.) a luat act de solicitările noastre, prima solicitare fiind legată de demisia ministrului Educaţiei, Daniel David, iar a doua fiind legată de anularea, abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141.

Referitor la primul punct, preşedintele nu s-a pronunţat în momentul de faţă, iar referitor la al doilea punct, cel legat de abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141, domnia sa a propus o altă întâlnire, cam peste maxim două luni, ocazie cu care se va putea veni cu nişte cifre exacte legat de impactul măsurilor asumate de guvernarea Bolojan.

Şi, în funcţie de aceste impacturi, trebuie să se analizeze şi să se ia alte decizii. Asta este ceea ce ne-a putut transmite preşedintele", a declarat liderul Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", Marius Nistor, la ieşirea din Palatul Cotroceni.

El a subliniat că acţiunile de protest vor continua până la îndeplinirea celor două obiective, precizând că greva generală "nu este exclusă". Sindicatele din Educaţie au pichetat sediul Executivului şi au organizat un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

protest israel
Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta”

Potrivit unui comunicat comun transmis duminică de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater", acţiunea de protest urmăreşte să atragă atenţia asupra necesităţii rezolvării problemelor cu care se confruntă personalul din învăţământul preuniversitar şi universitar.

Salariaţii din Educaţie resping măsurile de reducere a deficitului bugetar adoptate de Guvern, despre care susțin că afectează negativ nu doar angajaţii din sistem, ci şi elevii şi studenţii - beneficiarii direcţi ai educaţiei.

"Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim", susţin sindicatele.

Potrivit acestora, măsurile de eficientizare aplicate în domeniul învăţământului prin Legea 141/2025 vor avea "un cost mult mai mare" pe termen mediu şi lung, afectând direct calitatea educaţiei, statutul profesional şi social al angajaţilor din învăţământ, precum şi viitorul beneficiarilor primari.

"Protestul nostru este pentru stoparea acestor măsuri abuzive, prin care arătăm că nu suntem de acord ca învăţământul şi cercetarea din România să fie în continuare subfinanţate şi desconsiderate. Trebuie să îi convingem pe guvernanţi că cheltuielile pentru educaţie sunt o investiţie, nu un cost", au transmis sindicaliştii.

protest profesori 8 septembrie
protest profesori 8 septembrie protest profesori 8 septembrie
protest profesori 8 septembrie protest profesori 8 septembrie
protest profesori 8 septembrie protest profesori 8 septembrie
protest profesori 8 septembrie protest profesori 8 septembrie
protest profesori 8 septembrie protest profesori 8 septembrie
protest profesori 8 septembrie protest profesori 8 septembrie
protest profesori 8 septembrie protest profesori 8 septembrie
protest profesori 8 septembrie protest profesori 8 septembrie
protest profesori 8 septembrie protest profesori 8 septembrie
protest profesori 8 septembrie protest profesori 8 septembrie
protest profesori 8 septembrie protest profesori 8 septembrie

Mii de profesori au protestat luni, chiar în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, nemulțumiți de reformele din Educație. Cadrele didactice cer demisia ministrului, acuzând deciziile luate de Executiv.

Mesajul lui Daniel David

Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este „neinspirat” şi „complet nerealist”.

Mai mult, el spune că nu va participa la întrevederea de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre sindicaliştii din Educaţie şi preşedintele Nicuşor Dan, dar că îi va invita la discuţii în cursul zilei de marţi sau miercuri şi că s-a întâlnit cu liderii sindicali „în urmă cu mai multe zile”.

Oficialul le mai transmite protestatarilor că în această perioadă „este foarte important să fie şi realişti, şi înţelepţi”.

Pe mine ce m-a interesat în această zi, vă spun foarte sincer ca ministru, a fost ca în prima zi de şcoală să avem copii în şcoli, să nu fie şcolile închise, cu sau fără festivităţi. Majoritatea în ţară au ales să aibă festivităţi, dar nu festivitatea era elementul principal, mai ales într-o situaţie de criză fiscal-bugetară, şi acest lucru s-a întâmplat, copiii au fost în şcoli. Trebuie să spun că, într-un fel, este în regulă şi că sindicatele au găsit o formulă să-şi exprime nemulţumirile în forma acestui protest, fără să interfereze însă cu primirea copiilor în şcoli”, a declarat, luni, ministrul Daniel David, la Digi24, potrivit News.ro.

Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani

Sursa: Agerpres

Sindicatele din Educaţie au anunţat că luni vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Peste 15.000 de persoane au ieșit în stradă, sâmbătă, în Israel pentru a cere încetarea războiului din Gaza și pentru a-l îndemna pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor rămași.

