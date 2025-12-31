Teritoriul care a intrat deja în 2026. Are un avans de 12 ore față de România

Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, sunt primul teritoriu de pe Pământ care a intrat deja în 2026 la ora 12.00, ora României, având un avans de 14 ore faţă de Greenwich Mean Time (GMT).

O oră mai târziu faţă de Kiribati, la ora 13:00, ora României, anul 2026 ajunge şi în Tonga, Samoa şi părţi din Noua Zeelandă.

Va fi apoi rândul Australiei să intre în noul an.

De altfel, o mare parte a lumii va fi sărbătorit deja noul an până când se face miezul nopţii în România. Rând pe rând vor trece în noul an ţările Asiei de Est - din Japonia, China şi cele două Corei, până în Filipine, Thailanda şi Maldive. Urmează Asia Centrală şi Orientul Mijlociu.

Primele ţări europene care urmează să întâmpine 2026 sunt Rusia, Turcia, ţările din Caucaz, apoi vine rândul României, Ucrainei, Moldovei şi al vecinilor din Balcani, dar şi mare parte din continentul african.

Europa de Vest intră în 2026 cu o oră mai târziu.

În Statele Unite, pe coasta de est, inclusiv la New York, noul an vine când în România va avea deja 7 ore. Cei de pe coasta de vest, inclusiv Los Angeles-ul, vor întâmpina noul an joi la ora 10:00, ora României.

Ultimii locuitori care vor intra în noul an sunt cei din Hawaii, Tahiti şi Samoa Americană. La ei, 2026 ajunge când în România va fi deja 1 ianuarie, ora 13:00. Ultima regiune care va intra în 2026, la aproape 24 de ore după primul popas al noului an pe Pământ, sunt insulele Samoa Americane, tot din Pacific. Ele se află la doar aproximativ 2.000 de kilometri de Kiribati, primul teritoriu care a întâmpinat 2026.

