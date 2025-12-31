Teritoriul care a intrat deja în 2026. Are un avans de 12 ore față de România

Stiri externe
31-12-2025 | 12:50
revelion anul nou 2025
Shutterstock

Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, sunt primul teritoriu de pe Pământ care a intrat deja în 2026 la ora 12.00, ora României, având un avans de 14 ore faţă de Greenwich Mean Time (GMT).

autor
Sabrina Saghin

O oră mai târziu faţă de Kiribati, la ora 13:00, ora României, anul 2026 ajunge şi în Tonga, Samoa şi părţi din Noua Zeelandă.

Va fi apoi rândul Australiei să intre în noul an.

De altfel, o mare parte a lumii va fi sărbătorit deja noul an până când se face miezul nopţii în România. Rând pe rând vor trece în noul an ţările Asiei de Est - din Japonia, China şi cele două Corei, până în Filipine, Thailanda şi Maldive. Urmează Asia Centrală şi Orientul Mijlociu.

Primele ţări europene care urmează să întâmpine 2026 sunt Rusia, Turcia, ţările din Caucaz, apoi vine rândul României, Ucrainei, Moldovei şi al vecinilor din Balcani, dar şi mare parte din continentul african.

Citește și
Grevă STB
Cum vor circula autobuzele și trenurile de Revelion. Programul integral pentru noaptea dintre ani

Europa de Vest intră în 2026 cu o oră mai târziu.

În Statele Unite, pe coasta de est, inclusiv la New York, noul an vine când în România va avea deja 7 ore. Cei de pe coasta de vest, inclusiv Los Angeles-ul, vor întâmpina noul an joi la ora 10:00, ora României.

Ultimii locuitori care vor intra în noul an sunt cei din Hawaii, Tahiti şi Samoa Americană. La ei, 2026 ajunge când în România va fi deja 1 ianuarie, ora 13:00. Ultima regiune care va intra în 2026, la aproape 24 de ore după primul popas al noului an pe Pământ, sunt insulele Samoa Americane, tot din Pacific. Ele se află la doar aproximativ 2.000 de kilometri de Kiribati, primul teritoriu care a întâmpinat 2026.

Sursa: News.ro

Etichete: revelion,

Dată publicare: 31-12-2025 12:50

Articol recomandat de sport.ro
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
Citește și...
Cum să previi incidentele în noaptea de Revelion. Recomandările pompierilor
Stiri actuale
Cum să previi incidentele în noaptea de Revelion. Recomandările pompierilor

Aproape 4.700 de pompieri, sprijiniți de peste 4.000 de mijloace tehnice, au fost mobilizați în noaptea de Revelion și în zilele următoare pentru asigurarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor aflate în pericol.

Cum vor circula autobuzele și trenurile de Revelion. Programul integral pentru noaptea dintre ani
Stiri actuale
Cum vor circula autobuzele și trenurile de Revelion. Programul integral pentru noaptea dintre ani

Societatea de Transport Bucureşti (STB) şi Metrorex asigură transportul călătorilor în noaptea de Revelion, autobuzele de noapte circulând la un interval de 20 de minute, iar trenurile la aproximativ zece minute.

Programul supermarket-urilor de Revelion 2025. Ce magazine sunt deschise în noaptea dintre ani
Stiri Diverse
Programul supermarket-urilor de Revelion 2025. Ce magazine sunt deschise în noaptea dintre ani

Românii care vor să își completeze masa de sărbători și care au nevoie să își facă cumpărăturile pe 31 decembrie, trebuie să știe ce supermarketuri sunt deschise în această zi.

Recomandări
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist:„Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”
Stiri Economice
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist:„Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”

Valentin Tătaru, economist-șef al ING România avertizează că România se confruntă cu o problemă veche, amplificată în ultimii ani: un dezechilibru structural între cheltuielile statului și veniturile încasate.

Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie
Stiri Sociale
Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie

Transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie, oricât de surprinzător ar suna asta. Și există trei argumente în favoarea acestei aserțiuni: programul de funcționare non-stop, servicii predictibile și prețuri mult mai mici.

 

Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile
Stiri Economice
Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile

Nivelul accizelor la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele şase luni, potrivit Codului Fiscal.

Top citite
1 Cozonac retete
Shutterstock
Stiri Diverse
Ingredientul care nu are ce căuta în cozonac. Greșeala comună făcută în modul de preparare al cozonacilor
2 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
3 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28