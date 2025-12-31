Când începe sezonul de schi în Poiana Brașov. Sunt deschise pârtii din Masivul Postăvaru

31-12-2025 | 13:45
Pârtiile din România, pline de Ziua Națională. Hotelierii din Poiana Brașov se laudă cu un grad de ocupare de 80%
Pro TV

Actualul sezon de schi în Poiana Braşov va începe vineri, 2 ianuarie, urmând ca pentru amatorii sporturilor de alunecare pe gheaţă să fie deschise pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov.

Sabrina Saghin

Se va putea schia în zona superioară a pârtiilor Lupului şi Drumul Roşu, cu ieşire spre staţia telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), precum şi pe pârtiile Kanzel şi Doamnei, cu ieşire în Drumul Roşu, apoi către telescaunul Ruia, cu excepţia pârtiei Ruia, precum şi pe cele două pârtii pentru începători, Bradul şi Stadion, deschise marţi.

Totodată, vor circula Telegondola, Telecabina Capra Neagră, Telescaun Ruia, Teleschiurile Stadion şi Bradul.

Viceprimarul Dan Ghiţă a precizat că, în prezent, cea mai mare parte a zăpezii de pe pârtii este artificială şi, în acelaşi timp, a transmis tuturor celor care vor dori să urce în Poiana Braşov să folosească transportul în comun, toate cele trei linii - una de la Gară, alta din centrul istoric şi a treia din Poiana Mică - fiind operate cu autobuze ale RATBV.

„A fost un efort considerabil (să amenajăm pârtiile - n.r.) mai ales că temperaturile şi, apoi, vântul puternic nu ne-au ajutat foarte mult, aşa că a trebuit să profităm de fiecare moment propice pentru a produce zăpadă. În acest moment, cea mai mare parte a zăpezii de pe pârtii este artificială. (...) Vreţi să vă bucuraţi din plin de schi, fără niciun stres, folosiţi liniile de transport în comun cu mare, mare încredere. În primul rând linia 60, de la parcarea din Poiana Mică şi până la telegondolă. De asemenea, linia 20 din Livada Poştei şi până în Poiana Braşov, în parcarea mare şi linia 100 de la Gară până în Poiana Braşov", a declarat viceprimarul Dan Ghiţă.

Citește și
munte
Ninsoarea a transformat Poiana Brașov într-un tărâm de basm. Hotelurile sunt aproape pline pentru Revelion. „Foarte frumos”

Potrivit unei informări transmisă de Primăria Braşov, până în prezent au fost produse, din 14 decembrie, peste 110.000 de metri cubi de zăpadă artificială.

Conform estimărilor operatorului care amenajează pârtiilor, în următoarele zile, stratul de zăpadă bătută va fi cuprins între 30 şi 40 de centimetri. 

Sursa: Agerpres

Hotelierii se plâng că au rămas cu camere goale de Revelion. În Poiana Brașov tariful ajunge la 8.900 de lei pentru 3 nopți
Stiri actuale
Hotelierii se plâng că au rămas cu camere goale de Revelion. În Poiana Brașov tariful ajunge la 8.900 de lei pentru 3 nopți

Pentru prima dată după mulți ani, stațiunile montane nu mai sunt pline de Revelion. Hotelierii scot la vânzare camerele rămase libere chiar pe ultima sută de metri, cu reduceri de până la 30%.

Ninsoarea a transformat Poiana Brașov într-un tărâm de basm. Hotelurile sunt aproape pline pentru Revelion. „Foarte frumos"
Stiri Turism
Ninsoarea a transformat Poiana Brașov într-un tărâm de basm. Hotelurile sunt aproape pline pentru Revelion. „Foarte frumos”

Ninsoarea căzută de Crăciun a schimbat complet atmosfera în Poiana Brașov și a transformat perioada dintre sărbători într-una dintre cele mai animate ale acestui sfârșit de an.

Crăciun de poveste la munte. Reacția unui turist din Olanda, reîntors de sărbători la Poiana Brașov
Stiri Diverse
Crăciun de poveste la munte. Reacția unui turist din Olanda, reîntors de sărbători la Poiana Brașov

Prima zi de Crăciun la munte a fost ca o întoarcere în copilărie. În Masivul Postăvaru din Poiana Brașov a fost petrecere cu bulgăreală, iar la Rânca s-a schiat și s-au făcut curse de săniuță.

De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”
Stiri Economice
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”

Valentin Tătaru, economist-șef al ING România avertizează că România se confruntă cu o problemă veche, amplificată în ultimii ani: un dezechilibru structural între cheltuielile statului și veniturile încasate.

Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”
Stiri externe
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”

Preşedinta Republicii Moldova a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres.

Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie
Stiri Sociale
Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie

Transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie, oricât de surprinzător ar suna asta. Și există trei argumente în favoarea acestei aserțiuni: programul de funcționare non-stop, servicii predictibile și prețuri mult mai mici.

 

1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
