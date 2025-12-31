Când începe sezonul de schi în Poiana Brașov. Sunt deschise pârtii din Masivul Postăvaru

Actualul sezon de schi în Poiana Braşov va începe vineri, 2 ianuarie, urmând ca pentru amatorii sporturilor de alunecare pe gheaţă să fie deschise pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov.

Se va putea schia în zona superioară a pârtiilor Lupului şi Drumul Roşu, cu ieşire spre staţia telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), precum şi pe pârtiile Kanzel şi Doamnei, cu ieşire în Drumul Roşu, apoi către telescaunul Ruia, cu excepţia pârtiei Ruia, precum şi pe cele două pârtii pentru începători, Bradul şi Stadion, deschise marţi.

Totodată, vor circula Telegondola, Telecabina Capra Neagră, Telescaun Ruia, Teleschiurile Stadion şi Bradul.

Viceprimarul Dan Ghiţă a precizat că, în prezent, cea mai mare parte a zăpezii de pe pârtii este artificială şi, în acelaşi timp, a transmis tuturor celor care vor dori să urce în Poiana Braşov să folosească transportul în comun, toate cele trei linii - una de la Gară, alta din centrul istoric şi a treia din Poiana Mică - fiind operate cu autobuze ale RATBV.

„A fost un efort considerabil (să amenajăm pârtiile - n.r.) mai ales că temperaturile şi, apoi, vântul puternic nu ne-au ajutat foarte mult, aşa că a trebuit să profităm de fiecare moment propice pentru a produce zăpadă. În acest moment, cea mai mare parte a zăpezii de pe pârtii este artificială. (...) Vreţi să vă bucuraţi din plin de schi, fără niciun stres, folosiţi liniile de transport în comun cu mare, mare încredere. În primul rând linia 60, de la parcarea din Poiana Mică şi până la telegondolă. De asemenea, linia 20 din Livada Poştei şi până în Poiana Braşov, în parcarea mare şi linia 100 de la Gară până în Poiana Braşov", a declarat viceprimarul Dan Ghiţă.

Potrivit unei informări transmisă de Primăria Braşov, până în prezent au fost produse, din 14 decembrie, peste 110.000 de metri cubi de zăpadă artificială.

Conform estimărilor operatorului care amenajează pârtiilor, în următoarele zile, stratul de zăpadă bătută va fi cuprins între 30 şi 40 de centimetri.

