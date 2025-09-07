Daniel David, cu o zi înainte de începerea școlii: Profesorii au o datorie legală și morală față de copii

Cu o zi înainte de începerea anului școlar, ministrul Educației a transmis un mesaj în care spune că profesorii au o datorie legală și morală față de elevi și că îi așteaptă pe copiii luni, 8 septembrie, la școală.

Mesajul lui Daniel David este pus sub îndemnul „Per Aspera Ad Astra” (n.r. un citat al filosofului Seneca, care poate fi tradus „pe căi aspre către stele”) și încearcă să fie unul de încurajare pentru părințil, elevi și cadrele didactice.

„Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora”, a precizat ministrul într-un comunicat.

Oficialul a menționat că știe despre nemulțumirea cadrelor didactice față de măsurile fiscal-bugetare și a subliniat că protestele sindicale au fost respectate, însă acestea nu trebuie să blocheze sistemul de educație.

„Trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare. Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim”, a conchis ministrul Daniel David.

Confuzie înainte de începerea școlii

Confuzia înaintea începutului de an școlar a rămas printre părinți. Directorii mai multor unități de învățământ au început să caute înlocuitori pentru dascălii care au anunțat că vor ajunge la ore abia marți. Cert este că, dacă se întâmplă asta, profesorii respectivi nu vor fi plătiți.

„Mai bine țineți copiii acasă! Oricum stau degeaba în grădiniță... și în loc de opt ore, doar două!” Este mesajul trimis de educatorii din două grădinițe - membri de sindicat - către părinți.

Unii directori i-au anunțat pe elevi să vină abia marți la școală, pentru că dascălii nu vor ține orele. Sunt însă locuri în care profesorii nu vor preda toată săptămâna următoare, în semn de protest.

Inspectorii spun că, în aceste situații, directorii sunt obligați să asigure primirea în clase și siguranța copiilor.

Grevă luni printre profesori

În contextul grevei de luni, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, a lansat sâmbătă un apel urgent către profesori, solicitând solidaritate în fața măsurilor de austeritate din educație.

În apelul postat pe Facebook, Hăncescu critică măsurile luate prin Legea 141/2025, susținând că acestea au fost adoptate fără un studiu de impact și fără să se țină cont de efectele dăunătoare asupra sistemului educațional, transmite news.ro.

„Sistemul educațional traversează cea mai grea perioadă, din ultimii 35 de ani, din cauza măsurilor luate prin Legea 141/2025. Aceste măsuri au fost luate fără să se facă un studiu din impact și fără să aibă în vedere că urmările acestor măsuri pot avea efecte extrem de dăunătoare asupra acestui sistem vital pentru o națiune. Cei care au de pierdut sunt în egală măsură elevii dar și cadrele didactice", a declarat președintele FSLI.

Primul mare protest este Marșul Educației din București, programat pentru 8 septembrie, iar liderul sindical a solicitat implicarea masivă a cadrelor didactice în boicotarea deschiderii anului școlar.

„Trebuie să arătăm că suntem uniți, pentru a ne recâștiga demnitatea călcată în picioare de cei care sunt acum la putere. Dacă fiecare cadru didactic este conștient de gravitatea situației și de necesitatea implicării în boicotarea deschiderii anului școlar și în protestele următoare, atunci distrugerea învățământului nu va fi garantată!", a concluzionat liderul sindical.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













