Daniel David, cu o zi înainte de începerea școlii: Profesorii au o datorie legală și morală față de copii

Stiri Educatie
07-09-2025 | 13:14
Daniel David
Inquam Photos / George Calin

Cu o zi înainte de începerea anului școlar, ministrul Educației a transmis un mesaj în care spune că profesorii au o datorie legală și morală față de elevi și că îi așteaptă pe copiii luni, 8 septembrie, la școală.

autor
Lorena Mihăilă

Mesajul lui Daniel David este pus sub îndemnul „Per Aspera Ad Astra” (n.r. un citat al filosofului Seneca, care poate fi tradus „pe căi aspre către stele”) și încearcă să fie unul de încurajare pentru părințil, elevi și cadrele didactice.

„Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora”, a precizat ministrul într-un comunicat.

Oficialul a menționat că știe despre nemulțumirea cadrelor didactice față de măsurile fiscal-bugetare și a subliniat că protestele sindicale au fost respectate, însă acestea nu trebuie să blocheze sistemul de educație.

Citește și
elevi, scoala
Școli comasate, elevi relocați: cum afectează măsurile de eficientizare învățământul din Buzău și Galați

„Trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare. Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim”, a conchis ministrul Daniel David.

Confuzie înainte de începerea școlii

Confuzia înaintea începutului de an școlar a rămas printre părinți. Directorii mai multor unități de învățământ au început să caute înlocuitori pentru dascălii care au anunțat că vor ajunge la ore abia marți. Cert este că, dacă se întâmplă asta, profesorii respectivi nu vor fi plătiți.

„Mai bine țineți copiii acasă! Oricum stau degeaba în grădiniță... și în loc de opt ore, doar două!” Este mesajul trimis de educatorii din două grădinițe - membri de sindicat - către părinți.

Unii directori i-au anunțat pe elevi să vină abia marți la școală, pentru că dascălii nu vor ține orele. Sunt însă locuri în care profesorii nu vor preda toată săptămâna următoare, în semn de protest.

Inspectorii spun că, în aceste situații, directorii sunt obligați să asigure primirea în clase și siguranța copiilor.

Grevă luni printre profesori

În contextul grevei de luni, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, a lansat sâmbătă un apel urgent către profesori, solicitând solidaritate în fața măsurilor de austeritate din educație.

În apelul postat pe Facebook, Hăncescu critică măsurile luate prin Legea 141/2025, susținând că acestea au fost adoptate fără un studiu de impact și fără să se țină cont de efectele dăunătoare asupra sistemului educațional, transmite news.ro.

„Sistemul educațional traversează cea mai grea perioadă, din ultimii 35 de ani, din cauza măsurilor luate prin Legea 141/2025. Aceste măsuri au fost luate fără să se facă un studiu din impact și fără să aibă în vedere că urmările acestor măsuri pot avea efecte extrem de dăunătoare asupra acestui sistem vital pentru o națiune. Cei care au de pierdut sunt în egală măsură elevii dar și cadrele didactice", a declarat președintele FSLI.

Primul mare protest este Marșul Educației din București, programat pentru 8 septembrie, iar liderul sindical a solicitat implicarea masivă a cadrelor didactice în boicotarea deschiderii anului școlar.

„Trebuie să arătăm că suntem uniți, pentru a ne recâștiga demnitatea călcată în picioare de cei care sunt acum la putere. Dacă fiecare cadru didactic este conștient de gravitatea situației și de necesitatea implicării în boicotarea deschiderii anului școlar și în protestele următoare, atunci distrugerea învățământului nu va fi garantată!", a concluzionat liderul sindical.

Povestea lui ȚUP, primul serial de animație românesc post-’89, în maraton pe PRO TV și disponibil integral pe VOYO

Sursa: StirilePROTV

Etichete: profesori, scoala, ministerul educatiei, daniel david,

Dată publicare: 07-09-2025 12:56

Articol recomandat de sport.ro
Cât costă rochia purtată de Aryna Sabalenka după câștigarea US Open 2025
Cât costă rochia purtată de Aryna Sabalenka după câștigarea US Open 2025
Citește și...
Școli comasate, elevi relocați: cum afectează măsurile de eficientizare învățământul din Buzău și Galați
Stiri Educatie
Școli comasate, elevi relocați: cum afectează măsurile de eficientizare învățământul din Buzău și Galați

Procesul de reorganizare a unităţilor de învăţământ, determinat de noile măsuri de eficientizare impuse la nivel naţional, aduce schimbări majore în judeţele Buzău şi Galaţi.

Cea mai mare școală din țară începe anul cu directori demisionari și clase mutate în containere. Părinte: Suntem puși la zid
Stiri Educatie
Cea mai mare școală din țară începe anul cu directori demisionari și clase mutate în containere. Părinte: Suntem puși la zid

Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu mai meargă luni la școală”, transmit șefii sindicatelor din Educație.

Reorganizare învătământ: Două școli primare închise în Apuseni: elevii vor merge kilometri pe jos pentru a ajunge la cursuri
Stiri Educatie
Reorganizare învătământ: Două școli primare închise în Apuseni: elevii vor merge kilometri pe jos pentru a ajunge la cursuri

Reorganizarea unităţilor de învăţământ, făcută pentru economii la buget şi „pe repede înainte”, după cum însuşi ministrul Educaţiei recunoaşte, loveşte, în unele cazuri, unde te aştepţi mai puţin: în copiii care abia iau contact cu şcoala.

Recomandări
Parlamentul dezbate cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Opoziția cere amânarea votului
Stiri Politice
Parlamentul dezbate cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Opoziția cere amânarea votului

Parlamentul a început dezbaterea celor patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan în urma angajării răspunderii pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Opoziţiei cere amânarea ședinței pentru luni, chiar dacă cvorumul este deja asigurat.

Ministrul Apărării, după atacul asupra Ucrainei: Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, crime de război
Stiri externe
Ministrul Apărării, după atacul asupra Ucrainei: Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, crime de război

Rachetele şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, duminică, după ce Rusia a lansat un nou atac aerian împotriva Ucrainei.

Tot mai mulți absolvenți de liceu aleg să își amâne studiile universitare. Ce planuri au cei care nu se înscriu la facultate
Stiri Educatie
Tot mai mulți absolvenți de liceu aleg să își amâne studiile universitare. Ce planuri au cei care nu se înscriu la facultate

Admiterea de toamnă în multe universități din țară vine cu mii de locuri disponibile, dar cu un număr redus de candidați pentru că sunt tot mai puțini absolvenți de liceu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Septembrie 2025

02:07:01

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28