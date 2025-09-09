AUR a sesizat CCR împotriva măsurilor „abuzive” ale Guvernului Bolojan: "Un atac sistematic asupra separației puterilor"

09-09-2025 | 12:26
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus patru sesizări de neconstituționalitate la Curtea Constituțională a României (CCR) împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan prin procedura angajării răspunderii în Parlament.

AUR acuză lipsa dezbaterii parlamentare, precum și faptul că Guvernul ar fi invocat în mod nejustificat urgența, pentru a-și asuma răspunderea pe pachetele de legi, în Parlament.

„Prin această manevră, puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului și a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept”, se arată în comunicatul AUR, care denunță "un atac sistematic asupra separației puterilor și o tentativă de concentrare a puterii legislative în mâinile Executivului".

De menționat că procedura asumării răspunderii Guvernului este reglementată clar în Constituție. Articolul 141 din Legea fundamentală permite Guvernului să adopte un program, o declarație de politică generală sau un proiect de lege fără a urma procedura legislativă obișnuită.

În schimb, Guvernul își asumă răspunderea în fața Parlamentului, iar dacă nu este demis prin moțiune de cenzură, proiectul respectiv se consideră adoptat.

AUR susține, însă, că analiza proiectelor adoptate prin asumarea răspunderii dezvăluie „încălcări constituționale de o gravitate excepțională”, invocând „urgența” ca pretext mincinos pentru a ocoli Parlamentul.

"Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acţioneze pe cale democratică", afirmă AUR.

„Crearea artificială a urgenței și folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituțională și o sfidare a principiului bunei-credințe”, susține AUR.

Reprezentanții AUR își exprimă speranța că judecătorii CCR vor respinge integral proiectele și vor transmite "un semnal ferm că democrația nu poate fi subminată prin artificii legislative”.

„România nu poate fi împinsă spre autoritarism de un guvern care confundă responsabilitatea cu abuzul de putere”, se mai arată în comunicatul AUR.

