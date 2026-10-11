”Noi suntem astăzi, vineri ne-am văzut, suntem 25 şi mai sunt 3-4 oameni care încearcă, s-au trezit. (…) E posibil să ajungem la 27-28”, a spus europarlamentarul PNL Rareş Bogdan la Antena 3, potrivit News.ro, despre aripa din PNL care ar vota guvernul Luca Niculescu.

Europarlamentarul şi-a exprimat convingerea că vor vota și ceilalți din PNL acest guvern.

”Eu cred că vor vota toţi cei din PNL. Eu sper că toţi cei de acolo să înţeleagă că România are nevoie de PNL. (..) Eu sper ca PNL-ul să fie parte a acestui viitor guvern. Dacă are responsabilitate şi se gândeşte la cetăţeanul român şi la companiile româneşti”, a menţionat Rareş Bogdan.

El a mai afirmat că ”în momentele cruciale ale istoriei României, PNL-ul a făcut ceea ce trebuie”.

”Dacă PNL-ului îi pasă de România şi dacă PNL-ul înţelege momentul extrem de bun pe care îl are România din punct de vedere geostrategic, geopolitic în această parte a lumii, PNL-ul va fi parte a guvernării, într-un fel sau altul”, a menţionat Rareş Bogdan.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat recent că intenționează să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri.

Legat de momentul în care Guvernul Niculescu ar putea fi votat, premierul desemnat a precizat: „Aici sunt niște chestiuni mai tehnice pe care le decide Parlamentul. Prima dată audierile, apoi votul”.

În opinia sa, discuțiile cu partidele au fost „bune”, fiind doar la început, și s-a declarat optimist.