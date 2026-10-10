Senatorul Petrişor Peiu, unul dintre liderii AUR, afirmă că formaţiunea pe care o reprezintă nu va participa la votul privind învestirea guvernului propus de Luca Niculescu invocând "chestiuni principiale", scrie News.ro.

"Noi credem că domnul preşedinte a avut un comportament destul de greu acceptabil într-o societate democratică. În primul rând, că dânsul face o numire care nu este dintre propunerile partidelor, deci este o manifestare a unei autorităţi personale şi guvernul care va rezulta, dacă va rezulta, va fi o manifestare a unei autorităţi prea mari a preşedintelui, va fi un guvern prezidenţial", a afirmat Petrişor Peiu într-un interviu acordat pentru Digi 24 şi difuzat sâmbătă.

Acesta subliniază nemulţumirea oficialilor AUR cu privire la faptul că preşedintele a "interzis" partidului să participe la actul de guvernare.

"Domnul preşedinte şi-a depăşit cu mult limitele mandatului, a spus că interzice unui partid parlamentar care are 20% din numărul total de parlamentari să participe la actul guvernării. E o chestiune de principiu aici", adaugă Petrişor Peiu.

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunţat că intenţionează ca joi să depună la Parlament lista miniştrilor şi programul de guvernare, în vederea obţinerii votului de învestitură.