„Ieri au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță, vor continua și în zilele următoare, luni”, a declarat, vineri seară, la Digi 24, premierul desemnat Luca Niculescu, citează News.ro.

Acesta a anunțat că joi intenționează să depună la Parlament Programul de guvernare și lista de miniștri.

Legat de momentul în care Guvernul Niculescu ar putea fi votat, premierul desemnat a precizat: „Aici sunt niște chestiuni mai tehnice pe care le decide Parlamentul. Prima dată audierile, apoi votul”.

Luca Niculescu, despre negocierile cu partidele și formarea noului Guvern

Premierul desemnat a apreciat că discuțiile cu partidele au fost „bune”, fiind doar la început, și se declară optimist.

Luca Niculescu a afirmat că „toate opțiunile sunt pe masă” când vine vorba despre tipul de guvern pe care-l va propune – guvern tehnocrat, guvern politic: „Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care poate să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările necesare, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili”.