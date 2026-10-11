Luca Niculescu se va întâlni la ora 12:00 cu liderii Uniunii Salvaţi România, la sediul partidului, la ora 14:00 cu reprezentanţii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, la Palatul Parlamentului, iar la ora 16:00 cu liderii Grupului PACE - Întâi România, la Senat, scrie Agerpres.

Premierul desemnat a avut deja întâlniri cu conducerile Partidului Social Democrat, ale Partidului Naţional Liberal şi ale Uniunii Democrate Maghiare din România.

El intenţionează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare şi lista Cabinetului de miniştri.

Niculescu promite un Guvern competent

„Voi prezenta un Guvern competent, în care cei care se vor regăsi trebuie să aibă şi competenţele să ocupe acele funcţii. (...) Am spus că nu sunt omul care să vină să şteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua, pe cele care pot fi îmbunătăţite le vom îmbunătăţi. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în aşa fel încât să nu atingă angajamentele internaţionale pe care ni le-am luat, pe care ni le-am asumat şi care sunt în beneficiul României”, a afirmat Luca Niculescu, la finalul discuţiilor avute cu PSD.

Social-democraţii i-au comunicat prim-ministrului desemnat că îşi doresc o majoritate asumată şi că nu îi interesează funcţiile.

„Fac un apel în special la PNL şi UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorităţi transparente, dacă se doreşte participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun. Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie pe care l-am anunţat pe scurt şi nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, PSD nu va ezita să spună 'nu' acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un guvern şi am fi putut construi o majoritate, dacă vreţi, şi în jurul ideii de schimbare, pentru că 80% dintre români ne cer această schimbare, iar parlamentarii, până la urmă, nu pot ignora această cerere. Avem însă o desemnare în persoana domnului Niculescu. De aceea, apelul meu se îndreaptă către partide. Să lase orgoliile politice, să se gândească mai mult la oameni, mai ales la oamenii care ne privesc şi aşteaptă soluţii de la noi. Adevărata confruntare nu trebuie să fie pe frontul politic dintre partide în această perioadă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul liberalilor, premierul interimar Ilie Bolojan, i-a transmis prim-ministrului desemnat că PNL nu intenţionează să participe, alături de PSD, în Guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să îi acorde „un vot de instalare”.

„Avem o decizie, în baza experienţei pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar, dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziţie. (...) L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui Guvern”, a spus Bolojan.

UDMR este dispus să voteze Guvernul

Şi reprezentanţii UDMR şi-au anunţat intenţia de a vota un guvern, chiar dacă nu vor face parte din el.

„România are nevoie de un guvern. Economia României scârţâie, deci este nevoie de programe prin care se pot păstra locurile de muncă şi programe prin care se creează noi locuri de muncă. Este nevoie de indexarea pensiilor şi România are nevoie de nişte programe prin care dezechilibrele care există astăzi în societatea românească pot fi corectate. Avem probleme demografice foarte mari. Noi ne dorim ca România să aibă guvern. Suntem dispuşi să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern”, a precizat primarul UDMR al municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, la finalul discuţiilor cu Luca Niculescu.

Decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru a fost publicat marţi în Monitorul Oficial al României. Acesta are la dispoziţie 10 zile pentru a veni în faţa Parlamentului cu programul de guvernare şi lista miniştrilor propuşi.