Cele cinci state care se opun acordului comercial cu Mercosur. După Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să-l voteze

Cinci state membre ale Uniunii Europene şi-au exprimat opoziţia faţă de acordul comercial cu blocul sud-american Mercosur. Franţa, Polonia, Austria, Irlanda şi Ungaria s-au pronunţat împotriva acordului, în timp ce Belgia.

Unda verde a fost dată la nivel de ambasadori vineri dimineaţă, în cadrul unei discuţii, următorul pas procedural constând într-un vot final în Consiliul UE, prin procedură scrisă, care a fost deja lansat şi se va încheia vineri la ora locală 17:00.

Dacă se va confirma după vot, această undă verde deschide calea pentru ratificarea finală a acestui acord negociat de UE pe parcursul a peste un sfert de secol cu Mercosur.

Pentru o astfel de aprobare este necesară o majoritate calificată de cel puţin 15 din cele 27 de state membre, reprezentând minimum 65% din populaţia Uniunii. Acest prag a fost atins vineri dimineaţă, în pofida opoziţiei exprimate de cele cinci state.

În aceste condiţii, Comisia Europeană ar putea semna documentul săptămâna viitoare, în Paraguay. Parlamentul European va trebui, de asemenea, să aprobe acordul înainte ca acesta să poată intra în vigoare.

Mercosur este piaţa comună sudică - un bloc comercial sud-american înfiinţat în 1991. Membrii săi cu drepturi depline sunt Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, dar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2017. În decembrie 2012, a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei la Mercosur. Acest protocol este în curs de ratificare de către parlamentele ţărilor Mercosur.

Împreună, ţările Mercosur formează a 6-a economie ca mărime din lume, cu o populaţie totală de 270 de milioane locuitori.

