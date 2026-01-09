Kate Middleton, de la „prințesa plictisitoare” la o personalitate „iconică”. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE FOTO

Deși prințesa este una dintre cele mai populare membre ale familiei regale, natura ei calmă și atitudinea detașată, preluată de la regretata regină, au făcut-o să fie etichetată pe nedrept ca fiind plictisitoare.

În noiembrie 2023, ea a fost redusă în mod răutăcios la statutul de „soție regală de tip Stepford” de către Omid Scobie în cartea sa Endgame, în care biograful familiei Sussex a condamnat personalitatea ei „rece”, scrie Daily Mail.

Analiza sa a fost că Kate „nu a contestat niciodată sistemul cu lupte publice sau aspirații exagerate”, încadrându-se perfect în tiparul unei „prințese”.

Kate și-a construit propria identitate regală

Mai mult, Kate a trebuit să facă față și comparațiilor constante cu mama lui William, prințesa Diana.

Acum însă, în timp ce prințesa de Wales își sărbătorește cea de-a 44-a aniversare, moștenirea ei este mai sigură ca niciodată – și asta datorită faptului că și-a croit propria cale, foarte diferită de cea a defunctei sale soacre, potrivit expertului regal Richard Fitzwilliams.

„Este puțin probabil să o imite pe Diana, care se apropia de ceilalți în mod strălucit, dar era și fragilă și profund nefericită. Sunt prea diferite pentru a fi comparate. Moștenirea lui Catherine va fi una de loialitate totală față de soțul ei și instituția monarhiei”., a explicat el.

În ciuda faptului că a fost numită „influenceriță eternă” de revista Vogue pentru stilul ei „iconic” și impecabil, Kate pare să aibă un sentiment reînnoit de scop, după cum a remarcat domnul Fitzwilliams, care a spus că ea „se bucură de remisia cancerului și își intensifică angajamentele publice”.

Datele furnizate de Court Circular au revelat că mama a trei copii a participat la 68 de evenimente publice după ce a anunțat că se află în remisie, în timpul unei vizite emoționante la Royal Marsden Hospital din Londra, unde a fost tratată.

Un obiectiv important pentru Kate în 2025 a fost extinderea a ceea ce ea a descris ca fiind „opera vieții sale” în calitate de susținătoare a dezvoltării copiilor în primii ani de viață, prin intermediul „reperului” său, Centrul pentru Copilărie Timpurie, înființat în 2021.

Getty

Misiunea pentru copii a devenit un pilon central

În noiembrie 2025, prințesa a ținut primul său discurs public în aproape doi ani, când s-a adresat primului summit de acest gen, Future Workforce Summit, organizat de centru la Londra, în cadrul căruia a făcut apel la liderii din mediul de afaceri să sprijine copiii și familiile acestora.

Fitzwilliams a spus că fanii familiei regale se pot aștepta să o vadă pe Kate la evenimente și mai „de profil” care susțin cauza atunci când va deveni regină.

„Ea a spus că munca sa în domeniul copilăriei timpurii este „munca vieții sale”. Ne putem aștepta ca acesta să fie un proiect pe care îl va continua să îl susțină și după ce va deveni regină, la fel cum a făcut Charles cu înțelegerea interreligioasă și mediul înconjurător. Ea a înființat Centrul Regal pentru Copilărie Timpurie și i-a conferit o vizibilitate extrem de mare.”, a explicat el.

Comentatorul regal a remarcat, de asemenea, că Kate, la fel ca William, pare să aleagă mai puține proiecte în care să se implice, în loc să îndeplinească sarcini superficiale pentru o gamă mai largă de cauze.

Asta nu înseamnă că Kate nu înțelege sau nu dorește să respecte tradițiile familiei regale.

Profimedia

Într-o paradă fastuoasă și strălucitoare, Kate s-a alăturat regelui, reginei Camilla și soțului ei, prințul William, la un banchet oficial organizat la Castelul Windsor pentru președintele german Frank-Walter Steinmeier, în decembrie.

Fitzwilliams a explicat separat: „Are o ținută regală, dar și un aspect contemporan, alegerile ei vestimentare sunt iconice și va fi cunoscută ca o persoană la modă și faimoasă, dar într-un mod accesibil. Una dintre cele mai importante sarcini ale sale, atunci când prințul William va deveni rege, va fi reabilitarea reputației familiei regale în fața noii generații de britanici, în parte din cauza defecțiunii prințului Harry și a lui Meghan Markle. În parte din cauza comportamentului excentric al cuplului Sussex, majoritatea tinerilor sunt în prezent în favoarea unei republici. Cu toate acestea, același grup arată în sondaje un rating de 70-75% pentru Catherine, și cred că moștenirea ei va include schimbarea atitudinii multora dintre membrii acestui grup crucial.”

Viitoarea regină inspiră noile generații

Ca susținătoare ferventă a sănătății mintale și a stării de bine, Kate ar putea contribui la schimbarea narativului „echilibrului între viața profesională și cea personală” care rezonează cu milenialii și generația Z.

Într-un alt videoclip emoționant lansat în septembrie același an, prințesa a declarat că obiectivul ei este să rămână fără cancer, revenind treptat și „cu măsură” la viața publică.

Videoclipul emoționant a subliniat un alt aspect cheie al ceea ce domnul Fitzwilliams crede că va deveni moștenirea lui Kate: acordarea priorității echilibrului dintre viața profesională și cea personală, în timp ce îndeplinește „una dintre cele mai solicitante meserii din lume”.

Imagini rare și intime cu familia Wales în vacanță în Norfolk au fost difuzate în timp ce Kate le-a povestit telespectatorilor cum experiența ei cu cancerul „ne-a reamintit mie și lui William să reflectăm și să fim recunoscători pentru lucrurile simple, dar importante din viață... pentru simplul fapt de a iubi și de a fi iubiți”.

Profimedia

Fitzwilliams a spus că acest lucru arată cum „una dintre moștenirile lui Kate va fi cu siguranță aceea de a fi o persoană care, împreună cu William, a reușit să prioritizeze cu succes echilibrul între viața profesională și cea personală”.

El a continuat: „Împreună cu William, ea a crescut trei copii, asigurându-se că aceștia erau protejați, cu excepția ocaziilor speciale, de atenția mass-media internaționale într-o eră a rețelelor sociale. Acest lucru trebuie să fi fost o provocare. În ceea ce privește remarca sarcastică a domnului Scobie referitoare la „soția Stepford”, astăzi aceasta arată doar cât de departe a ajuns Kate.”

