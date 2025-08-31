Extragerile loto de duminică, 31 august. Reporturi de peste 10 milioane de euro

Reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 25,51 milioane de lei (peste 5,03 milioane de euro), în timp ce la Joker, la aceeaşi categorie, se înregistrează un report de peste 29,98 milioane de lei (peste 5,91 milioane de euro).

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 18.100 de câştiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 2,44 milioane de lei (peste 482.300 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 224.100 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 80.900 de lei.

Bilete norocoase jucate la Galați și Bragadiru

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report de peste 178.700 de lei (peste 35.200 de euro).

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câştiguri în valoare de 53.442,46 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenţii din Galaţi şi Bragadiru şi online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi pe joaca.loto.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













