Loto 6/49, Loto 5/40, Joker. Premii uriașe la tragerile de joi, 14 august 2025

Loto 6/49
14-08-2025
Joi, 14 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto duminică, 10 august, Loteria Română a acordat 30.482 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Rezultatele loto de joi, 14 august 2025

Joker: 
Noroc Plus: 
Loto 5 din 40: 
Super Noroc: 
Noroc:
Loto 6 din 49: 

Premii de peste 4 mlioane de euro la Loto 6/49

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 20,74 milioane de lei (peste 4,09 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,48 milioane de lei (peste 489.300 de euro). 

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,22 milioane de lei (peste 5,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 151.400 de lei (peste 29.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de  peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 712.200 de lei (peste 140.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 44.900 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 151.100 de lei (peste 29.800 de euro).

