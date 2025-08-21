Numere câștigătoare la Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro la 6/49

Reportul cumulat la jocul Loto 6/49, ce va fi organizat joi, depășește 4,47 milioane de euro, în timp ce valoarea premiilor la Joker este de peste 5,71 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă al Loteriei Române.

În același timp, la Noroc este în joc un report în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro), iar la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro).

De asemenea, la jocul Super Noroc, categoria I, suma cumulată a sărit de 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

Datele Loteriei Române arată că, duminică, 17 august, la extragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 83.938,56 lei, biletul norocos fiind jucat pe joaca.loto.ro.

Totodată, la Joker a fost câștigat premiul de categoria a II-a în cuantum de 307.621,43 de lei, cu un bilet jucat la o agenție din Iași, în timp ce la Noroc Plus s-au câștigat la categoria I 1.439.819,36 de lei, bilet completat în aplicația mobilă AmParcat.ro.

Potrivit sursei citate, la Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 132.753,5 lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bârlad.

