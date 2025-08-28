Extragerea Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker de joi, 28 august. Report de 24,71 milioane de lei la 6/49

Joi, 28 august 2025, au loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 24 august, Loteria Română a acordat câștiguri în valoare totală de peste 2,21 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 28 august:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Reporturile de joi, potențiale câștiguri

La extragerea de joi, 28 august, la Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 24,71 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 466.300 de euro).

La Joker, la categoria I, este un report în valoare de peste 29,67 milioane de lei (peste 5,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 157.800 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, axistă un report în valoare de peste 57.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,07 milioane de lei (peste 212.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 180.200 de lei (peste 35.600 de euro).

