Extragerea Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker de joi, 28 august. Report de 24,71 milioane de lei la 6/49

Loto 6/49
28-08-2025 | 15:21
Loto 6/49

Joi, 28 august 2025, au loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 24 august, Loteria Română a acordat câștiguri în valoare totală de peste 2,21 milioane de lei.

autor
Știrile PRO TV

Numerele câștigătoare de joi, 28 august:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Citește și
loto
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker de duminică, 24 august. Care au fost numerele câștigătoare

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Reporturile de joi, potențiale câștiguri

La extragerea de joi, 28 august, la Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 24,71 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 466.300 de euro).

La Joker, la categoria I, este un report în valoare de peste 29,67 milioane de lei (peste 5,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 157.800 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, axistă un report în valoare de peste 57.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,07 milioane de lei (peste 212.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 180.200 de lei (peste 35.600 de euro).

Sursa: Pro TV

Etichete: loto, loto 6 din 49, numere castigatoare, extrageri loto,

Dată publicare: 28-08-2025 15:02

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Un bărbat a câștigat 1 mil. de lire sterline la loto și spune că a reușit datorită conexiunii puternice cu tatăl său decedat
Stiri externe
Un bărbat a câștigat 1 mil. de lire sterline la loto și spune că a reușit datorită conexiunii puternice cu tatăl său decedat

Un inginer de gaze din Bolton, UK, în vârstă de 46 de ani, care a câștigat un premiu de 1 milion de lire sterline la Loterie, crede că tatăl său decedat i-a trimis un ultim mesaj dincolo de mormânt înainte de a primi premiul.

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker de duminică, 24 august. Care au fost numerele câștigătoare
Loto 6/49
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker de duminică, 24 august. Care au fost numerele câștigătoare

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc au avut loc duminică, 24 august. Loteria Română a acordat peste 20.500 de câştiguri în valoare totală de 2,15 milioane de lei.

Numere câștigătoare la Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro la 6/49
Loto 6/49
Numere câștigătoare la Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro la 6/49

Reportul cumulat la jocul Loto 6/49, de joi, 21 august, a depășit 4,47 milioane de euro, în timp ce valoarea premiilor la Joker este de peste 5,71 milioane de euro.

Numere câștigătoare la Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker de duminică, 17 august 2025. Reporturi de peste 10 milioane de euro
Stiri actuale
Numere câștigătoare la Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker de duminică, 17 august 2025. Reporturi de peste 10 milioane de euro

Noi trageri loto au avut loc duminică, 17 august, după ce, joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câştiguri în valoare totală de 1,52 milioane de lei.

Un bărbat din SUA a câștigat 167,3 milioane de dolari la loto, iar a doua zi a fost arestat. De ce este acuzat individul
Stiri externe
Un bărbat din SUA a câștigat 167,3 milioane de dolari la loto, iar a doua zi a fost arestat. De ce este acuzat individul

Imaginile de pe camera corporală a unui polițist din Florida surprind momentul în care un câștigător recent al jackpot-ului Powerball din Kentucky, care și-a ridicat premiul cu doar câteva ore înainte, este arestat.

Recomandări
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența
Stiri Politice
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

E oficial. Ce scumpiri îi așteaptă pe șoferi în câteva zile. Guvernul Bolojan a aprobat ordonanța de urgență
Stiri Economice
E oficial. Ce scumpiri îi așteaptă pe șoferi în câteva zile. Guvernul Bolojan a aprobat ordonanța de urgență

Rovinieta și taxele de pod vor crește în scurt timp, după cum a decis guvernul Bolojan printr-o ordonanță de urgență. Scumpirile intră în vigoare la 10 zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial. Amenzile vor crește și ele.

Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei
Stiri externe
Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

Clădirea care adăposteşte Delegaţia UE de la Kiev a fost avariată "în mod deliberat" în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 August 2025

49:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59