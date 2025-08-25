Un bărbat a câștigat 1 mil. de lire sterline la loto și spune că a reușit datorită conexiunii puternice cu tatăl său decedat

Stiri externe
25-08-2025 | 21:37
loto castigator
National Lottery

Un inginer de gaze din Bolton, UK, în vârstă de 46 de ani, care a câștigat un premiu de 1 milion de lire sterline la Loterie, crede că tatăl său decedat i-a trimis un ultim mesaj dincolo de mormânt înainte de a primi premiul.

autor
Stirileprotv

Darren McGuire spune că data nașterii tatîlui (22.03.48) și data decesului acestuia (21.09.11) i-au ajutat să devină milionari. „Mulțumesc, tată!”, a declarat bărbatul, relatează Daily Mail.

În dimineața extragerii, două tufe de trandafiri din grădina lor, care nu înfloriseră timp de peste patru ani, au înflorit simultan, producând o trandafir roșu perfect. Pentru el, a fost un semn clar de la tatăl său că acea zi era specială, și chiar a fost!

Cu banii câștigați, Darren și partenera lui de 20 de ani, Laura Thwaites, au decis că în sfârșit vor face nunta pe care o amânau de ani buni.

Darren a descoperit că a câștigat în timp ce era în vacanță, alături de familie, în Cornwall.

Citește și
ministru turc viteza
Ministrul Transporturilor din Turcia s-a filmat în timp ce conducea cu 225 km/h pe autostradă. Și-a cerut scuze public

Laura a spus că familia și timpul petrecut împreună sunt foarte importante și faptul că Darren va petrece mai mult timp acasă le va fi deosebit de prețios. De asemenea, există planuri ca Darren să își deschidă propriul business.

Copiii cuplului și-au făcut deja dorințe: unul a cerut o PlayStation 5, iar celălalt vrea o sesiune de cumpărături, haine și adidași. În scurt timp, familia planifică și o vacanță în Spania.

Sursa: Daily Mail

Etichete: loterie, premiu,

Dată publicare: 25-08-2025 21:37

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Ministrul Transporturilor din Turcia s-a filmat în timp ce conducea cu 225 km/h pe autostradă. Și-a cerut scuze public
Stiri externe
Ministrul Transporturilor din Turcia s-a filmat în timp ce conducea cu 225 km/h pe autostradă. Și-a cerut scuze public

Ministrul Transporturilor din Turcia a fost amendat după ce a postat un videoclip în care conduce cu 225 km/h pe autostradă. A fost criticat dur online și și-a cerut scuze public.

Trei pasageri au murit după ce un elicopter s-a prăbușit pe o insulă britanică, în timpul unei lecții de zbor
Stiri externe
Trei pasageri au murit după ce un elicopter s-a prăbușit pe o insulă britanică, în timpul unei lecții de zbor

Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit pe Insula Wight din Marea Britanie în timpul unei lecții de zbor.

Woody Allen: ”Rusia a devenit minunată”. Cineastul acuzat că și-a violat fiica, invitat de onoare la festivalul din Moscova
Stiri externe
Woody Allen: ”Rusia a devenit minunată”. Cineastul acuzat că și-a violat fiica, invitat de onoare la festivalul din Moscova

Ucraina a denunțat luni participarea prin videoconferință a celebrului regizor american Woody Allen la Festivalul Internațional de Film de la Moscova, considerând că acțiunea cineastului reprezintă ”o insultă” la adresa victimelor invaziei ruse.  

Recomandări
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației
Stiri Educatie
Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a burselor, stabilite acum două săptămâni. Dacă ultimul elev care prinde o bursă de merit are aceeași medie cu alți colegi de clasă, atunci vor intra toți pe lista beneficiarilor.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

Criminaliștii, sprijiniți de salvamontiști, au revenit luni la locul accidentului din Munții Iezer, unde patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea a fost grav rănit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 August 2025

01:51:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59