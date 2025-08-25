Un bărbat a câștigat 1 mil. de lire sterline la loto și spune că a reușit datorită conexiunii puternice cu tatăl său decedat

Un inginer de gaze din Bolton, UK, în vârstă de 46 de ani, care a câștigat un premiu de 1 milion de lire sterline la Loterie, crede că tatăl său decedat i-a trimis un ultim mesaj dincolo de mormânt înainte de a primi premiul.

Darren McGuire spune că data nașterii tatîlui (22.03.48) și data decesului acestuia (21.09.11) i-au ajutat să devină milionari. „Mulțumesc, tată!”, a declarat bărbatul, relatează Daily Mail.

În dimineața extragerii, două tufe de trandafiri din grădina lor, care nu înfloriseră timp de peste patru ani, au înflorit simultan, producând o trandafir roșu perfect. Pentru el, a fost un semn clar de la tatăl său că acea zi era specială, și chiar a fost!

Cu banii câștigați, Darren și partenera lui de 20 de ani, Laura Thwaites, au decis că în sfârșit vor face nunta pe care o amânau de ani buni.

Darren a descoperit că a câștigat în timp ce era în vacanță, alături de familie, în Cornwall.

Laura a spus că familia și timpul petrecut împreună sunt foarte importante și faptul că Darren va petrece mai mult timp acasă le va fi deosebit de prețios. De asemenea, există planuri ca Darren să își deschidă propriul business.

Copiii cuplului și-au făcut deja dorințe: unul a cerut o PlayStation 5, iar celălalt vrea o sesiune de cumpărături, haine și adidași. În scurt timp, familia planifică și o vacanță în Spania.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













