Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 17 august 2025. La Joker, reportul depăşeşte 5,63 milioane de euro

17-08-2025 | 15:59
Noi trageri loto sunt programate duminică, după ce, joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câştiguri în valoare totală de 1,52 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 21,55 milioane de lei (peste 4,25 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de 2,61 milioane de lei (516.000 de euro).

La Joker, la categoria I, reportul este de 28,54 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a se consemnează un report de 222.100 lei (43.800 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de 1,4 milioane de lei (277.900 de euro).

Loteria anunţă un report de 792.200 de lei (156.400 de euro) pentru la Loto 5/40, la categoria I, iar pentru categoria a II-a circa 84.900 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de 156.300 de lei (peste 30.800 de euro).

"La tragerea Joker s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 70.749,95 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Eforie Sud", se arată în comunicatul Loteriei Române.

Locul din România, ”ascuns” în mijlocul naturii, considerat o ”oază de sănătate”. Are proprietăți curative și este gratuit

Sursa: Agerpres

