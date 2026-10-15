Rezulate loto, joi, 15 octombrie

Loto 6/49: 12, 36, 3, 1, 29, 34

Noroc: 1, 7, 5, 9, 4, 9, 3

Joker: 15, 14, 9, 10, 30 + 14

Noroc Plus: 3 2 9 0 3 1

Loto 5/40: 15, 24, 25, 17, 2, 29

Super Noroc: 5 0 6 3 6 1

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 14,68 milioane de lei (peste 2,74 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,60 milioane de lei (peste 487.500 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,31 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro).

La categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 116.700 de lei (peste 21.800 de euro) și la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 67.200 de lei.

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 169.900 de lei (peste 31.800 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 481.500 de lei (peste 90.100 de euro).