Potrivit unui comunicat al companiei, în urma câştigării premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 19 aprilie, pentru joi a fost suplimentat fondul de câştiguri al categoriei I cu 200.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,22 milioane de lei (peste 3,37 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,72 milioane de lei (peste 1,12 milioane de euro) iar la Noroc Plus un report la categoria I în valoare de peste 287.000 de lei (peste 56.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul depăşeşte 726.600 de lei (peste 142.500 de euro), iar la categoria a II-a 97.300 de lei (peste 19.000 de euro).

De asemenea, la Super Noroc, reportul cumulat se ridică la peste 169.100 de lei (peste 33.100 de euro).

Premiul cel mare câștigat la Joker

Potrivit Loteriei Române, la tragerea Joker din 19 aprilie s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 65,969 milioane de lei (aproape 13 milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc din istoria Loteriei Române. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro si a fost completat cu doua variante la Joker, preţul acestuia fiind de 14,50 de lei.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câştiguri în valoare de 68.399,45 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenţii din Olăneşti şi din Bucureşti, sector 2, pe joc-loto.loto.ro, pe joaca.loto.ro şi la o staţie de plată parteneră.

Tot la tragerea Joker de duminică, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câştiguri în valoare de 146.873,43 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie din Bucureşti, sector 2, şi pe joaca.loto.ro.