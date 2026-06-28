Un report de peste 33,51 milioane de lei (6,40 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Loto 6/49 pentru tragerea de duminică, informează Loteria Română.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste şapte milioane de lei, respectiv 1,35 milioane de euro.

La Joker, categoria I, se înregistrează un report de peste 457.600 de lei (peste 87.400 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 90.400 de lei (peste 17.200 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report de peste 298.400 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul depăşeşte 1,35 milioane de lei (peste 259.100 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report de peste 264.400 de lei (peste 50.500 de euro).