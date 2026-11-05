Rezultatele loto din 5 noiembrie 2026

Joker: 44, 39, 7, 30, 34 + 13

Noroc Plus: 3 2 9 6 8 7

Loto 5 din 40: 4, 17, 30, 5, 9, 21

Super Noroc: 2 2 5 7 3 9

Loto 6 din 49: 2, 29, 33, 18, 22, 38

Noroc: 8 9 8 7 9 4 1

Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 1,32 milioane de lei (peste 247.900 de euro), iar reportul cumulat la Noroc este de peste 1,59 milioane de lei (peste 297.500 de euro), informează Loteria Română.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 711.400 de lei (peste 132.900 de euro), iar la categoria a II-a, este în joc un report de peste 343.900 de lei (peste 64.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 23.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este un report de peste 99.200 de lei (peste 18.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report de peste 508.100 de lei (peste 94.900 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminică, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 89.032,50 lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare.

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig de 83.478,72 lei. Biletul norocos a fost jucat la o staţie de plată parteneră.

La tragerea Loto 6/49 de duminică, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câştiguri a câte 68.875,44 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenţii din Botoşani şi din Iaşi, iar celelalte două online, pe joacaloto.ro şi AmParcat.ro.