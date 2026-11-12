Asta după ce la tragerile loto de duminică, 8 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 21.000 de câștiguri în valoare totală de peste 3,63 milioane de lei.

Rezultatele loto din 12 noiembrie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Loto 6 din 49:

Noroc:

Report de peste 843.000 de euro, la Loto 6 din 49, la tragerea din 12 noiembrie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,50 milioane de lei (peste 843.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 977.800 de lei (peste 183.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 293.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 62.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 444.200 de lei (peste 83.100 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 534.700 de lei (peste 100.000 de euro).

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6 din 49

La tragerea Loto 6/49 de joi, 22 octombrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro și a fost completat cu trei variante simple, prețul biletului fiind de 24,50 lei.

Este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 13 august și a fost de 52,8 milioane de lei, adică aproximativ 10 milioane de euro.