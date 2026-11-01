Rezultatele loto din 1 noiembrie 2026

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Report de peste 1,97 milioane de lei, la Loto 6 din 49, la tragerea din 1 noiembrie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,97 milioane de lei (peste 369.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,67 milioane de lei (peste 313.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 892.000 de lei (peste 166.800 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 382.900 de lei (peste 71.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 175.200 de lei (peste 32.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 520.200 de lei (peste 97.300 de euro).