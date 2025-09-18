Traian Băsescu despre războiul hibrid al Rusiei în România: „Ne-a considerat întotdeauna dușmani”

18-09-2025 | 17:51
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că Rusia nu va opri războiul hibrid împotriva României, dar subliniază că dezinformarea și campaniile de discreditare vin adesea și din interior, nu doar de la Moscova.

Constantin Toma

Traian Băsescu a făcut aceste declarații într-un interviu oferit un corespondentului Știrilor Pro TV, Constantin Toma.

Există un război hibrid asupra României. Procurorul general a declarat la o ieșire în spațiul public că țara noastră a fost ținta unor campanii ample și hibride în contextul alegerilor din 2024. Nicusor Dan imediat a făcut o postare în care a spus că: „având în vedere că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care Parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului”. Cum catalogați această invitație către mass-media Președintelui Nicușor Dan?

Traian Băsescu: „Este un mod de a proceda, adică Nicusor Dan, spune: „Statul a dat o soluție provizorie pentru că nimic nu-i definitiv până când nu va fi validată de judecători această soluție, anunțată de Parchetul General, iar Nicușor a spus la acest raport public, care este ă rechizitoriu anunțat dacă vreți mai cercetați, pentru că în mod cert judecătorii vor cerceta în cursul derulării proceselor, deci nu cred că e un lucru rău că președintele n-a spus că asta e decizia. Pe de altă parte. Este clar că această motivație care a apărut ieri nu exista la momentul anulării alegerilor, deci să nu ne păcălim. Una este raportul prezentat zilele trecute de procurorul general și alta este motivul pentru anularea alegerilor. Care a fost acest motiv? Și eu aici am tot timpul am o întrebare: Dacă Ciolacu intra în turul II se mai anulau alegerile? E o întrebare la care nu am răspuns, dar ea persistă”.

Ar trebui Nicușor Dan să vină cu aceste răspunsuri?

Traian Băsescu: „Toată lumea s-a obișnuit că Președintele României e milițianul șef al patriei. Nu. Președintele nu a împiedicat derularea unor anchete, a încurajat derularea unor anchete, deci cred că președintele a făcut ce avea de făcut”.

În același timp a promis că va scoate la iveală motivele pentru care au fost anulate alegerile și au trecut deja câteva luni de când este președinte.

Traian Băsescu: „Avem raportul procurorului general de ieri, acest rechizitoriu, Avem o explicație dată de una din instituțiile statului. Președintele României este cel care reprezintă toate instituțiile statului. Deci faptul că parchetul a dat un document, l-a făcut public, l-a explicat. Asta înseamnă că președintele și-a făcut datoria. S-a întâmplat ceva din punct de vedere al transferului de informații către populație. Ceea ce nu înseamnă că ce am aflat de la Parchetul General este și probat și adevărat. Nu știu, asta vor stabili judecătorii”.

Am fi naivi să credem că s-a terminat? Adică Rusia a încheiat acest război hibrid din țara noastră odată cu aceste acuzații aduse lui Călin Georgescu?

Traian Băsescu: „Nu, nu. Rusia va fi tot timpul într-un război împotriva României, pentru că ne-a considerat întotdeauna dușmani. Și nici noi n-am considerat Rusia ca fiind un prieten al României, deci în condițiile astea, Rusia va continua războiul mediatic, dezinformarea în ceea ce privește România, dar în același timp, nu trebuie să punem în seama Rusiei tot. Rusia are partea ei, dar slavă Domnului avem românii noștri care discreditează statul român mai mult decât mulți dintre dușmanii noștri și sunt la concurență cu Rusia în a discredita propria țară. Deci nu putem spune că toate afirmațiile negative și dezinformările la adresa statului român provin numai de la Moscova”.

18-09-2025 17:51

