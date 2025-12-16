Istoric francez: “Nu aveți cum să scăpați cu totul de un regim autoritar. Nu va fi comunism, cu ăla s-a terminat”

România, ca și alte state din Europa, ar putea ajunge să aleagă “calea autoritară” în locul democrației, care pierde teren peste tot în lume, în favoarea iliberalismului.

Avertismentul îi aparține lui Thierry Wolton, unul dintre cei mai cunoscuți istorici francezi contemporani.

Într-un interviu pentru știrileprotv.ro, Wolton spune că aceste regimuri autoritare se vor afla la limita dictaturii, dar “nu va fi comunism”. “Cu ăla s-a terminat”, a subliniat el, avertizând însă că “nu aveți cum să scăpați cu totul.”

Afirmațiile lui Wolton - cunoscut în întreaga lume pentru lucrările sale despre comunism și influența sovietică în Occident - vin la scurt timp după ce istoricul român Cosmin Popa a lansat un avertisment similar, în care atrăgea atenția asupra riscului ca în România să ajungă la putere un lider totalitar, “de pe o zi pe alta”.

Thierry Wolton: Da, desigur că este posibil (să ajungă la putere un lider autocrat – n.r.). Și nu vorbim doar de România. Cred că democrația pierde teren, în mare măsură. Vedem ce se întâmplă în lume, o lume din care face parte și România, pentru că România nu este în altă parte.

Există din ce în ce mai puține țări democratice și din ce în ce mai multe țări în care apare autoritarismul. Hai să nu-i spunem "dictatură". Nu este exclus ca o parte a Europei să aleagă calea autoritară. Nu comunismul. Cu ăla s-a terminat, sunt convins. Nu neapărat dictaturi puternice, ci regimuri autoritare”.

“N-aveți cum să scăpați cu totul”

Wolton a avertizat că deși nu vom experimenta din nou dictatura comunistă, un lider autoritar are aceleași obiective, și anume să rămână cu orice preț la putere, iar acest lucru duce, inevitabil, la abuzuri.

“Îmi place mult această propoziție care spune că "puterea corupe, și puterea autoritară corupe și mai mult", iar corupția din sânul societății servește puterii, spune Wolton.

El a dat exemplul premierului maghiar Viktor Orban, care, deși a fost un dizident anticomunist în anii tinereții, a ajuns să întemeieze un regim autoritar, iliberal. Regimul său “pune botniță opoziției și încalcă statul de drept”, dar este la limita caracterizării ca lider autoritar, iar “societatea putrezește și democrația dă înapoi”, spune Wolton.

“Nici dumneavoastră n-aveți cum să scăpați cu totul. Există acest risc. Dar nu ghicesc în cafea, deci vă spun ce cred despre evoluția lucrurilor”, a avertizat el.

“Dacă Franța ar fi fost comunistă, nu cred că francezii ar fi reacționat altfel decât românii”

Rugat să comenteze nostalgia a numeroși români după comunism și după epoca Ceaușescu, Wolton a explicat că acest lucru este firesc și că nu se întâmplă doar în România.

Oamenii au tendința să-și aducă aminte doar de lucrurile bune, cum ar fi siguranța locului de muncă, a spus el.

“Noi înfrumusețăm trecutul, uităm lucrurile rele și le păstrăm pe cele bune. Nu existau probleme pentru viitor, toată cariera era trasată dinainte. Nostalgia aceasta nu este ceva tipic României. Vă voi spune ceva îngrozitor: cred că dacă Franța ar fi fost comunistă, nu cred că francezii ar fi reacționat altfel decât românii.”

“Căderea comunismului a făcut să apară economia de piață. Unii oameni au fost lăsați deoparte. Asta nu se întâmplă doar în România, ci în toate țările din lume. Globalizarea a făcut ca unii să fie excesiv de bogați și alții foarte săraci. Desigur, este foarte greu de acceptat, dar nu doar în România se întâmplă asta”, a spus Wolton.

