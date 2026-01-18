Trucul ieftin care elimină condensul de pe geamuri. Costă câțiva lei și concurează cu un dezumidificator

Un truc casnic extrem de ieftin ar putea scuti oamenii de nevoia de a folosi dezumidificatoare scumpe pentru condensul de pe geamuri.

După ani în care s-a confruntat cu picături de apă pe geamuri, pervazuri ude și senzația de umezeală rece în timpul iernii, un bărbat a decis să încerce un truc simplu, un borcan cu sare de bucătărie, apoi el a postat rezultatele pe internet, scrie Daily Express.

Bărbatul a turnat sarea într-un bol mic și l-a așezat pe pervaz, în zonele unde condensul se forma cel mai tare. Sarea, fiind higroscopică, atrage și absoarbe umezeala din aer, reducând astfel apariția picăturilor.

Ce a observat a doua zi

„A doua dimineață am observat imediat că pe geam era mult mai puțină apă. După câteva nopți, bălțile de pe pervaz au dispărut complet. Sarea s-a adunat și s-a umezit puțin, ceea ce arată că și-a făcut treaba exact cum trebuie”, a explicat utilizatorul.

Deși dezumidificatorul folosit în timpul zilei reduce nivelul general de umezeală, acesta nu oprește formarea condensului pe timpul nopții. Borcanul cu sare rezolvă problema exact acolo unde începe, fiind o soluție punctuală, mai eficientă decât un aparat scump pentru această situație.

Bărbatul a mai spus că înlocuiește sarea săptămânal sau mai devreme dacă se umezește excesiv. „Este ieftin, ușor de folosit și elimină nevoia de a șterge geamurile în fiecare dimineață. Nu înlocuiește complet dezumidificatorul, dar reduce semnificativ utilizarea acestuia și costurile la electricitate”, a mai spus acesta.

Metoda nu rezolvă problemele serioase de umezeală sau mucegai, dar pentru condensul obișnuit de pe geamuri reprezintă o alternativă simplă și eficientă la aparatele costisitoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













