Trucul ieftin care elimină condensul de pe geamuri. Costă câțiva lei și concurează cu un dezumidificator

Stiri Diverse
18-01-2026 | 19:05
condens geam
Shutterstock

Un truc casnic extrem de ieftin ar putea scuti oamenii de nevoia de a folosi dezumidificatoare scumpe pentru condensul de pe geamuri.

autor
Aura Trif

După ani în care s-a confruntat cu picături de apă pe geamuri, pervazuri ude și senzația de umezeală rece în timpul iernii, un bărbat a decis să încerce un truc simplu, un borcan cu sare de bucătărie, apoi el a postat rezultatele pe internet, scrie Daily Express.

Bărbatul a turnat sarea într-un bol mic și l-a așezat pe pervaz, în zonele unde condensul se forma cel mai tare. Sarea, fiind higroscopică, atrage și absoarbe umezeala din aer, reducând astfel apariția picăturilor.

Ce a observat a doua zi

„A doua dimineață am observat imediat că pe geam era mult mai puțină apă. După câteva nopți, bălțile de pe pervaz au dispărut complet. Sarea s-a adunat și s-a umezit puțin, ceea ce arată că și-a făcut treaba exact cum trebuie”, a explicat utilizatorul.

Deși dezumidificatorul folosit în timpul zilei reduce nivelul general de umezeală, acesta nu oprește formarea condensului pe timpul nopții. Borcanul cu sare rezolvă problema exact acolo unde începe, fiind o soluție punctuală, mai eficientă decât un aparat scump pentru această situație.

Citește și
pompierii 112
Incendiu de amploare la Universitatea din Oradea: atelier și laborator distruse

Bărbatul a mai spus că înlocuiește sarea săptămânal sau mai devreme dacă se umezește excesiv. „Este ieftin, ușor de folosit și elimină nevoia de a șterge geamurile în fiecare dimineață. Nu înlocuiește complet dezumidificatorul, dar reduce semnificativ utilizarea acestuia și costurile la electricitate”, a mai spus acesta.

Metoda nu rezolvă problemele serioase de umezeală sau mucegai, dar pentru condensul obișnuit de pe geamuri reprezintă o alternativă simplă și eficientă la aparatele costisitoare.

VIDEO cu ”apocalipsa zăpezii”. Locuitorii unui oraș din Rusia ies din case pe ferestre, din cauza ninsorilor foarte puternice

Sursa: Daily Express

Etichete: apa, geamuri, constructii, sare, umezeala,

Dată publicare: 18-01-2026 19:05

Articol recomandat de sport.ro
Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor
Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor
Citește și...
Explozia care s-a produs la un bloc din Buzău a fost filmată de o cameră de supraveghere. Mai multe locuințe au fost distruse
Stiri actuale
Explozia care s-a produs la un bloc din Buzău a fost filmată de o cameră de supraveghere. Mai multe locuințe au fost distruse

O explozie violentă a zguduit din temelii un bloc de garsoniere din Buzău. Un bărbat de 64 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, iar mai multe locuințe au fost distruse de suflu. Zeci de oameni au ieșit speriați din case doar cu hainele de pe ei.

Incendiu de amploare la Universitatea din Oradea: atelier și laborator distruse
Stiri actuale
Incendiu de amploare la Universitatea din Oradea: atelier și laborator distruse

Un incendiu de amploare s-a produs, duminică, într-o clădire a Universităţii Oradea, fiind distruse un atelier şi un laborator de inginerie, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bihor.

Reacții prudente la Consiliul pentru Pace propus de Trump; doar Ungaria acceptă fără rezerve
Stiri externe
Reacții prudente la Consiliul pentru Pace propus de Trump; doar Ungaria acceptă fără rezerve

Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează Reuters.

Recomandări
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”
Stiri Politice
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat” din cauza evenimentelor recente, care au legătură cu situația din Groenlanda, provocate de președintele SUA, Donald Trump.  

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”
Stiri actuale
O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

Anul acesta, luna ianuarie își confirmă numele de gerar. Este iarnă ca la carte în România. După zile și nopți foarte reci, de luni, 19 ianuarie, toată țara intră sub un cod galben.

Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital
Stiri actuale
Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

Indianul de 47 de ani care fără să stea pe gânduri și-a pus viața în pericol ca să salveze o fetiță căzută într-un lac înghețat va fi făcut cetățean de onoare al Craiovei. Deocamdată, este internat, la fel și copila.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Ianuarie 2026

29:00

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59