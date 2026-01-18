Industria din UE care și-ar putea tripla exporturile după semnarea acordului Mercosur. Care sunt beneficiile pentru România

Documentul istoric, semnat în Paraguay între Uniunea Europeană și Mercosur, creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, care reunește peste 700 de milioane de consumatori și aproape 30% din PIB-ul global.

Acordul urmărește să stimuleze comerțul și investițiile între cele două blocuri. Și totuși, în rândul fermierilor de pe bătrânul continent, temerile rămân mari. Mulți cred că produsele din America Latină le vor face concurență neloială.

Ce prevede documentul economic

Documentul prevede eliminarea treptată a taxelor vamale pentru aproximativ 90% din bunurile schimbate între Uniunea Europeană și Mercosur, un bloc economic format din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene:„Creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Creăm o piață de 700 de milioane de oameni, iar aproape 20% din PIB-ul global va fi tranzacționat aici. Este fenomenal.

Constructorii auto, producătorii de utilaje, industria chimică și farmaceutică vor putea exporta mai ușor în state precum Brazilia și Argentina, unde taxele vamale ajungeau până la 35%.

Pentru sectorul auto, acordul vine într-un moment cheie, când producătorii europeni sunt deja sub presiune din cauza tarifelor impuse de Statele Unite, a problemelor din lanțurile de aprovizionare și a competiției globale. Industria estimează că exporturile de mașini ar putea crește de până la trei ori până în 2040.

Care sunt beneficiile pentru România

În 2024, schimburile comerciale dintre Uniune și Mercosur au depășit 111 miliarde de euro, importurile și exporturile fiind aproape la egalitate. Europa exportă în special mașini, utilaje, produse farmaceutice și servicii, în timp ce America de Sud trimite în UE produse agricole, carne, soia, zahăr și cafea.

Corespondent ȘtirileProTV: Pentru România, beneficiile acordului se vor vedea pe termen lung. Anul trecut, exporturile agroalimentare românești către Mercosur au fost de un milion de euro, în contextul unor taxe vamale între 27% și 55%. Acordul prevede reducerea sau eliminarea acestor taxe și protejează 15 produse românești cu indicație geografică, precum Salamul de Sibiu, Magiunul de Topoloveni sau vinurile românești, împiedicând orice imitație pe piețele Americii de Sud. În total, acordul protejează 344 de produse și băuturi UE cu indicație geografică.

Chiar și așa, agricultura europeană rămâne punctul cel mai sensibil. Fermierii se tem că produsele sud-americane, mai ieftine, vor invada piața europeană, în condițiile în care regulile de producție și de mediu nu sunt la fel de stricte.

Vlad Gheorghe, președinte OIPA Legume-Fructe: Ar trebui stabilite niște contingente, niște cantități - dacă în perioada iunie–octombrie România are toată gama de verdețuri, legume, tomate, ce avem lipsă, un anumit produs, acela să aibă contingent de intrare în momentul în care noi nu producem.

Pe de altă parte, fermierii europeni beneficiază de subvenții. Economiștii cred că acordul va genera costuri mai mici, acces la piețe noi și creșterea exporturilor. Riscul apare acolo unde anumite segmente din agricultură ar trebui să se adapteze.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială: Ne convine în momentul în care putem să ne vindem marfa în aceste țări și scoatem de pe piață anumiți producători de acolo, dar când vine vorba de a lăsa liberi importuri din aceste țări vrem limite, vrem ca această concurență să funcționeze când ne convine nouă și să existe, din principiu, niște bariere non-tarifare care să fie introduse când nu ne convine. Asta este situația, aici e problema și aici e riscul pentru acest acord.

Documentul urmează să fie ratificat de toate statele membre UE.

