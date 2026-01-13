Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei. "Vrea să extindă teritoriul SUA"

Dorința lui Donald Trump de a prelua Groenlanda nu ține de securitatea insulei, nici de resursele ei naturale, ci de o ambiție mai veche și mai periculoasă: extinderea teritorială a SUA, chiar cu prețul destabilizării NATO.

Avertismentul vine de la expertul în securitate Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de Apărare Națională, într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Diana Enache.

Potrivit lui Fota, dosarul Groenlanda trebuie citit dincolo de explicațiile oficiale ale Washingtonului, legate de securitatea Oceanului Arctic. Miza reală ar fi una legată de ambiția lui Trump de a cumpăra sau anexa noi teritorii, așa cum SUA au procedat și în trecut.

"Statele Unite s-au dezvoltat prin cumpărare sau anexări de teritorii"

Iulian Fota: “Frica mea este că Statele Unite redescoperă și revin la o politică pe care au mai practicat-o odată. Noi nu prea o cunoaștem, nu suntem foarte familiarizați, pentru că lucrurile astea s-au întâmplat acum peste 100 de ani. Dacă stai și te uiți, până la urmă, cum s-au dezvoltat Statele Unite ca stat, o să vezi că e o continuă expansiune teritorială prin teritorii. Fie cumpărate - de exemplu, Alaska și Louisiana, fie prin teritorii pur și simplu capturate prin forța superioară a Statelor Unite. (...)

Frica mea e că se redescoperă niște instincte pe care le consideram moarte, uitate în trecut, și Donald Trump începe din nou o politică de expansiune teritorială. Pentru că pur și simplu, cel puțin dosarul Groelanda face parte din așa ceva. Deci el vrea să încorporeze în granițele Statelor Unite acel teritoriu, dacă va putea.”

Trei motive pentru a anexa Groenlanda

Trump ar avea trei motive pentru asta: prestigiul adus de anexarea unui nou teritoriu, importanța strategică a insulei, precum și resursele ei minerale. Dintre toate, însă, doar primul stă în picioare, explică Fota.

“Nu e nevoie să muți Groenlanda la Statele Unite ca să apărăm Groenlanda mai bine”, spune el, amintind de planurile NATO de a consolida securitatea insulei chiar de către membrii europeni ai Alianței.

La fel, și exploatarea resurselor minerale ale Groenlandei se poate reliza printr-un acord între SUA și Danemarca.

„Eu cred că de departe, cea mai importantă este miza asta a extinderii. Donald Trump vrea să extindă teritorial cu ceva Statele Unite. Poate ar fi al 51-lea stat, sau poate ar fi un teritoriu ca Puerto Rico, cu beneficii, ținând de suveranitatea americană, dar fără să aibă toate prerogativele unui stat.”

"Vă dați seama cum stau rușii și se uită cruciți la televizor cum Donald Trump distruge NATO?"

Iulian Fota: "Groenlanda trecută la americani e moartea NATO, pentru că ideea de bază a NATO e să ne apărăm unii pe alții, nu să ne luăm teritoriile unii altora. Și chiar în primele articole ale tratatului, scrie că statele membre nu au voie să poarte nici măcar războaie economice, comerciale unul împotriva celuilalt, pentru că ar fi împotriva ideii de solidaritate. Darămite să ne luăm teritoriile unii altora"

"Vă dați seama cum stau rușii și se uită cruciți la televizor și nu le vine să creadă cum Donald Trump distruge NATO din interior, chiar și doar prin aceste discuții?", se întreabă Fota.

Perioada de acum seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial. “O prăbușire a fundamentelor politice"

