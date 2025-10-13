Nicușor Dan: Instituțiile care combat dezinformările Rusiei vor fi coordonate de CSAT. “Fiecare s-a ocupat de bucățica ei”

13-10-2025 | 18:20
Instituțiile care se ocupă de combaterea știrilor false și a dezinformărilor care fac parte din războiul hibrid al Rusiei vor fi coordonate de la nivelul CSAT, pentru a le putea bloca rapid și eficient.

Acest lucru va fi posibil în urma adoptării noii Strategii Naționale de Apărare, care urmează să intre în vigoare până la sfârșitul lunii noiembrie, a declarat președintele Nicușor Dan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro.

Șeful statului spune că, până acum, “fiecare instituție s-a ocupat de bucățica ei”, fără să există o strategie și o coordonare între ele.

„În ceea ce privește procesul de dezinformare sistematică pe rețele sociale suntem cam la același nivel, mai avem de lucru. Adică reușim să detectăm informația falsă, reușim să scanăm spațiul online. Ce nu reușim să facem? Nu reușim să intervenim suficient de rapid ca să contracarăm și nu comunicăm sistematic”, a spus președintele.

Șeful statului a enumerat nu mai puțin de opt instituții și structuri interne ale unor servicii sau ministere care se ocupă de combaterea dezinformărilor. Printre ele - STS, SRI, MapN, ANCOM, DNSC și CNA.

„Trebuie să existe o coordonare mai bună a acestor instituții și trebuie o strategie”. (...) O s-o spun foarte direct. De ce nu am avut un răspuns adecvat? Pentru că nu avem o cultură organizațională în care instituțiile să se reunească și să acționeze împreună. Fiecare s-a ocupat de bucățica ei și nimeni nu s-a preocupat de imaginea de ansamblu.”

Cristian Leonte: Strategia națională de Apărare se va ocupa să umple aceste goluri? Va pune un șef peste toate aceste instituții, un coordonator?

Nicușor Dan: Strategia va prevedea un răspuns generic la chestiunea asta, urmând ca mai departe, la nivelul CSAT-ului, să se facă structurile operaționale, adică echipele care să lucreze împreună și cine să le coordoneze.

Cristian Leonte: Va exista, așadar, o structură de coordonare și de conducere?

Nicușor Dan: Da, exact.”

Președintele a subliniat faptul că noua Strategie Națională de Apărare vizează în mod direct războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă, respectiv atacurile cibernetice, procedurile de dezinformare și influența rușilor în rețelele sociale.

Pe de altă parte, aceeași strategie, care va fi adoptată în această toamnă, vizează și lupta împotriva corupției, care e definită ca o amenințare la adresa securității naționale.

Șeful statului spune că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen.

