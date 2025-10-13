EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu pentru www.stirileprotv.ro, realizat de jurnalistul Cristian Leonte, că în prezent există un document ”prealabil” în acest sens, care urmează să fie supus unei verificări, după care va fi trimis spre aprobare în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Șeful statului a anunțat că acest document foarte important pentru România va fi adoptat până în 26 noiembrie, când se împlinesc cele șase luni de la învestirea sa ca președinte al României.

”Consilierul pentru securitate națională, domnul Diaconescu, a făcut o corespondență cu toate instituțiile care au atribuții pe securitatea națională. S-au strâns două dosare de corespondență și din toate opiniile, care bineînțeles că unele dintre ele se suprapuneau, a elaborat un document prealabil pentru moment, la care ne mai uităm încă o dată cu toții, după care el va fi trecut prin CSAT și după aceea trimis Parlamentului. Deci, termenul 26 noiembrie, când sunt cele șase luni de la învestirea mea ca președinte, va fi respectat.”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a subliniat faptul că această strategie națională de apărare a țării va cuprinde două noi direcții de acțiune importante.

Prima se referă la războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă, respectiv atacurile cibernetice, procedurile de dezinformare și influența rușilor în rețelele sociale.

A doua schimbare anunțată de președintele Nicușor Dan vizează corupția din România. Șeful statului spune că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen.

Cristian Leonte: Ce se schimbă în acest document față de ce știm? În momentul actual funcționează un document care e depășit de realitățile din teren, inclusiv de lângă granițele noastre. Ce se schimbă?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Sunt două schimbări majore. Unu, că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte. Și a 2-a pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe din instituții au trimis observații, atacarea frontală a fenomenului corupției. Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de ... să-i spunem activitatea Parchetului. Toate discuția pe care am avut-o în spațiul public. Vrem să, pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”.

Ce rol va avea SRI în combaterea fenomenului corupției din România

Dacă în Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2015-2019 fenomenul corupției a avut un rol important, în 2020, în documentul trimis de preşedintele Klaus Iohannis către aprobare în Parlament, corupția a fost menționată vag, la Capitolul Riscuri.

Acum, Nicușor Dan nu doar că introduce un capitol dedicat acestui fenomen, dar vrea și ca SRI să se implice, potrivit prevederilor legale care există și în prezent.

Cristian Leonte: A existat o astfel de funcționare, o astfel de cooperare între Serviciul Român de Informații și Justiție. Acolo, într-acolo vreți să orientați lucrurile?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Tocmai asta spuneam, ceea ce cred. Și mecanismele trebuie definite foarte bine, juridic vreau să spun. În esență, rolul Serviciului de Informații este să producă informații cât mai consistente, astfel încât din momentul în care o informație este transmisă către Parchet, Serviciul de Informații să nu mai aibă de-a face cu respectiva chestiune și Parchetul să înceapă să cerceteze presupusa infracțiune de corupție.”

Cristian Leonte: Adică SRI să reînceapă să transmită informații, interceptări, mă rog, lucruri care ar putea fi luate drept probe?

Președintele României, Nicușor Dan: ”În ceea ce privește interceptările, legislația este foarte clară. Ele se pot face de către SRI, doar pe un mandat de siguranță națională pe care îl emit judecătorii de la Înalta Curte, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru interceptări, care sunt necesare într-o cercetare penală, ele trebuie de asemenea dispuse de judecător și să fie în sarcina Parchetului. Deci avem separarea foarte clară, ca să nu existe niciun fel de dubii.”

Cristian Leonte: Am înțeles. Și atunci contribuția SRI care ar fi?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Contribuția SRI? SRI-ul este o instituție care are foarte multe competențe în zona de informații, competențe practice, nu atribuții, că atribuții știm că are. Sunt oameni care cunosc foarte bine mediul social, politic, economic și care pot să ... prin natura meseriei lor, pot să cunoască, să acceadă la zone de corupție, pe care să le transfere Parchetului.”

Cristian Leonte: La cererea Parchetului ...

Președintele României, Nicușor Dan: ”Și din proprie inițiativă. Și din propria inițiativă, pentru că - și sunt foarte optimist că asta va fi în strategia de securitate națională - corupția va fi o preocupare care afectează, care poate să afecteze securitatea națională.”

Se va înființa o nouă structură de coordonare și de conducere care va viza războiul hibrid

În ceea ce privește războiul hibrid, șeful statului vrea ca toate instituțiile care au deja atribuții pentru a combate dezinformarea din spațiul public să se coordoneze mai bine și să acționeze mult mai rapid decât au făcut-o până acum, sub o nouă conducere, la nivelul CSAT.

Cristian Leonte: Strategia națională, despre care vorbim, se va ocupa să umple aceste goluri, va pune un șef peste toate aceste instituții, un coordonator? Vom vedea începând să funcționeze din noiembrie, când spuneți că este termenul de adoptare?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Strategia va prevedea un răspuns generic la chestiunea asta, urmând ca mai departe, la nivelul CSAT-ului, să se facă structurile operaționale, adică echipele care să lucreze împreună și cine să le coordoneze.”

Cristian Leonte: Va exista, așadar, o structură de coordonare și de conducere.

Președintele României, Nicușor Dan: ”Exact! Da”.

Rusia lui Vladimir Putin va fi menționată în documentul strategiei de apărare națională

Cristian Leonte: România va menționa în această strategie prezența Rusiei în spațiul războiului hibrid. Așa este? Cu subiect și predicat, Federația Rusă, așa va fi în text?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Da. Și eu am făcut asta, de câteva săptămâni am spus asta, cum am comunicat public, a existat acel raport al procurorului general care a descâlcit o parte din ce s-a întâmplat la alegerile din noiembrie anul trecut și în care, cu subiect și predicat, am afirmat - și Parchetul General și eu - că a fost o influență rusă.”

