Ursula von der Leyen: Europa trebuie să răspundă războiului hibrid al Rusiei. Pe cerul Europei se întâmplă ceva periculos

08-10-2025 | 16:09
Ursula von der Leyen
Europa "trebuie să răspundă" în faţa "războiului hibrid" dus de Rusia, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, estimând că "ceva nou şi periculos" se întâmplă pe cerul european, informează AFP.

 

Mihaela Ivăncică

"Nu trebuie doar să reacţionăm, trebuie să descurajăm. Pentru că dacă noi ezităm să acţionăm, zona gri nu va face decât să se extindă", a atenţionat ea în timpul unui discurs susţinut în Parlamentul European, la Strasbourg.

Evocând survolurile de drone deasupra unor obiective strategice din Belgia, Polonia, România, Danemarca şi Germania, dar şi cabluri submarine secţionate şi campanii de influenţă răuvoitoare în timpul unor scrutine, ea a insistat asupra faptului că nu poate fi vorba de "acte de hărţuire izolate".

"Două incidente pot fi o coincidenţă. Însă trei, cinci, zece? Este vorba de o campanie în zona gri contra Europei", a subliniat Ursula von der Leyen.

Preşedinta Comisiei Europene a revenit în special asupra "zidului anti-drone", idee pe care ea a lansat-o în urmă cu o lună, estimând că acesta este un răspuns indispensabil la realităţile războiului modern.

motiuni ue
Două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, dezbătute la Strasbourg. Ursula von der Leyen, vizată pentru a doua oară

Ea a îndemnat la înfiinţarea unui sistem abordabil în vederea "unei detectări rapide, a unei interceptări rapide şi, dacă este necesar, a unei neutralizări rapide", insistând asupra faptului că Europa are multe de învăţat de la Ucraina pe această temă.

Ucraina, care trebuie să intercepteze în aproape fiecare noapte sute de drone lansate de Rusia asupra teritoriului său, este una dintre rarele ţări europene care fabrică drone anti-drone, mult mai economice decât rachetele sau avioanele de vânătoare.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 08-10-2025 16:09

Confruntată cu noi moţiuni de cenzură, Von der Leyen cere „unitate” pentru ca adversarii UE să nu profide de căderea sa
Confruntată cu noi moţiuni de cenzură, Von der Leyen cere „unitate” pentru ca adversarii UE să nu profide de căderea sa

Ursula von der Leyen a cerut unitate între forțele proeuropene în fața celor care încearcă să destabilizeze Uniunea Europeană, în timp ce se confruntă cu două noi moțiuni de cenzură în Parlamentul European.

Două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, dezbătute la Strasbourg. Ursula von der Leyen, vizată pentru a doua oară
Două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, dezbătute la Strasbourg. Ursula von der Leyen, vizată pentru a doua oară

La Strasbourg s-a încheiat, luni seara, dezbaterea din plenul Parlamentului European a două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, depuse de grupurile de extremă dreaptă și de extremă stângă.

Ursula von der Leyen se confruntă săptămâna aceasta cu două moțiuni de cenzură. Criticile la adresa conducerii sale continuă
Ursula von der Leyen se confruntă săptămâna aceasta cu două moțiuni de cenzură. Criticile la adresa conducerii sale continuă

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta cu încercări de demitere, pentru a doua oară în trei luni, grupurile de extremă dreapta şi stânga din Parlamentul European urmând să prezinte moţiuni de cenzură în această săptămână.

Discuții aprinse în UE: Bruxelles-ul vrea o interdicție pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Ce spun avocații
Discuții aprinse în UE: Bruxelles-ul vrea o interdicție pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Ce spun avocații

Ursula von der Leyen este atât de hotărâtă să-și țină nepoții departe de rețelele sociale, încât a uitat să-și facă temele, scrie Politico.

Nicușor Dan: „Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește
Nicușor Dan: „Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește". Discuții despre pașii concreți

Președintele Nicușor Dan a afirmat joi seară că sprijinul României pentru Republica Moldova va continua, după o întâlnire cu președinta Maia Sandu, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a altor lideri europeni.

LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța. Cum arată noua hartă meteo
LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța. Cum arată noua hartă meteo

Codul roșu de ploi torențiale a expirat în patru județe și municipiul București. În Constanța, avertizarea meteo a fost prelungită până la ora 18:00.

CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

CSM, după amânarea CCR. O situație de o „gravitate excepțională”. Consiliul anunță continuarea acțiunilor de protest
CSM, după amânarea CCR. O situație de o „gravitate excepțională”. Consiliul anunță continuarea acțiunilor de protest

Consiliul Superior al Magistraturii arată o situație de „gravitate excepţională” în sistemul judiciar, cauzată de atitudinea ostilă a politicienilor față de justiție și inițierea demersului legislativ privind modificarea statutului magistraților, la CCR.

