Ursula von der Leyen: Europa trebuie să răspundă războiului hibrid al Rusiei. Pe cerul Europei se întâmplă ceva periculos

Europa "trebuie să răspundă" în faţa "războiului hibrid" dus de Rusia, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, estimând că "ceva nou şi periculos" se întâmplă pe cerul european, informează AFP.

"Nu trebuie doar să reacţionăm, trebuie să descurajăm. Pentru că dacă noi ezităm să acţionăm, zona gri nu va face decât să se extindă", a atenţionat ea în timpul unui discurs susţinut în Parlamentul European, la Strasbourg.

Evocând survolurile de drone deasupra unor obiective strategice din Belgia, Polonia, România, Danemarca şi Germania, dar şi cabluri submarine secţionate şi campanii de influenţă răuvoitoare în timpul unor scrutine, ea a insistat asupra faptului că nu poate fi vorba de "acte de hărţuire izolate".

"Două incidente pot fi o coincidenţă. Însă trei, cinci, zece? Este vorba de o campanie în zona gri contra Europei", a subliniat Ursula von der Leyen.

Preşedinta Comisiei Europene a revenit în special asupra "zidului anti-drone", idee pe care ea a lansat-o în urmă cu o lună, estimând că acesta este un răspuns indispensabil la realităţile războiului modern.

Ea a îndemnat la înfiinţarea unui sistem abordabil în vederea "unei detectări rapide, a unei interceptări rapide şi, dacă este necesar, a unei neutralizări rapide", insistând asupra faptului că Europa are multe de învăţat de la Ucraina pe această temă.

Ucraina, care trebuie să intercepteze în aproape fiecare noapte sute de drone lansate de Rusia asupra teritoriului său, este una dintre rarele ţări europene care fabrică drone anti-drone, mult mai economice decât rachetele sau avioanele de vânătoare.

