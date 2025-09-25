Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe agendă se află procedurile de doborâre a dronelor intrate în spațiul aerian și stabilirea celor care pot aproba astfel de măsuri.

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei se află stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, joi, de la ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a cerinţelor tehnice generale ale echipamentelor şi sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecţie şi stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional şi pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spaţiului aerian naţional.

În cadrul şedinţei Consiliului vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale, se mai arată în comunicat.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a dat asigurări că România are ”toate procedurile şi toate capabilităţile” de a reacţiona în situaţia în care avioane ruseşti cu pilot ar intra în spaţiul aerian al ţării şi s-a refertit şi la procedurile în cazul dronelor.

”Noi suntem în legătură cu aliaţii NATO, avem ceea ce se cheamă early warnings, le vedem venind spre noi din timp. Au fost cazuri în care (avioanele ruseşti – n.r.) au muşcat, cum se zice, din Flight Information Region, o regiune peste Marea Neagră care e controlată de la Bucureşti şi mai trece câte unul în fugă pe acolo, au mai fost cazuri, însă nu au fost ameninţări directe. Există aceste proceduri de interceptare, avem avioane care sunt pregătite tot timpul, 24 din 24, cu armament şi cu piloţi, să se ridice de la sol, se şi ridică de la sol când este nevoie, fie în cazul avioanelor, fie în cazul dronelor. Deci avem toate procedurile şi toate capabilităţile la locul lor. (Avioanele care intră în spaţiul aerian românesc – n.r. ) vor fi interceptate, adică vor veni avioane lângă ele, vor stabili un contact radio, le va spune să se întoarcă, dacă nu se întorc există paşii militari şi se ajunge, ultima instanţă este doborârea lor”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

Moşteanu a explicat că ministrul Apărării este cel care dă aprobarea de principiu cu privire la modul de acţiune, iar în cazul dronelor responsabilitatea aparţine comandantului de operaţiune, potrivit News.ro.

Cazul dronei rusești care a intrat în spațiul aerian național

Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, în 13 septembrie, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional. Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a precizat atunci că este vorba despre „o dronă rusească” şi afirmă că România „îşi apără spaţiul aerian” şi „rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti”.

„Forţele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spaţiul aerian naţional. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgenţă din Baza 86 Feteşti şi au urmărit drona până la dispariţia acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situaţia a fost monitorizată permanent, iar populaţia nu a fost în pericol. Misiunea este în desfăşurare şi revenim cu detalii. România îşi apără spaţiul aerian şi rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti”, afirma ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Moşteanu, piloţii „au avut autorizarea să doboare drona”, însă atunci când au avut „contact direct au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul”. „E o decizie de profesionalism şi responsabilitate”, a punctat Moşteanu. Ministrul a precizat că aprobarea doborârii dronelor „este dată de comandantul militar al operaţiunii”.

„Azi am analizat raportul complet al misiunii de aseară şi am discutat cu colegii implicaţi, chiar şi cu pilotul care a condus formaţia de F-16. Piloţii au avut autorizarea să doboare drona, însă în momentele în care au avut contact direct au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul. E o decizie de profesionalism şi responsabilitate”, a explicat atunci ministrul Apărării pe Facebook.

Acesta a spus că vrea să mai clarifice o dată cadrul legal, în condiţiile existenţei multor „fake-news-uri”, precizând că pe 4 iulie, la 10 zile după ce a devenit ministru, a semnat ordinul prin care a stabilit că aprobarea doborârii dronelor este dată de comandantul militar al operaţiunii.

„România condamnă ferm aceste provocări venite din partea Rusiei şi rămâne în coordonare permanentă cu aliaţii NATO. Armata Română îşi va continua planurile de pregătire şi de înzestrare, iar iniţiativa Eastern Sentry anunţată vineri de Secretarul General NATO, Mark Rutte, va duce la creşterea capacităţilor de apărare şi descurajare pe flancul estic”, a mai spus Moşteanu.

Ambasada Rusiei în România a susţinut că incidentul este „o provocare intenţionată a regimului de la Kiev”, care „încearcă disperat să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federaţiei Ruse.

„Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spaţiul aerian al ţării şi s-a grăbit să anunţe că ar fi vorba de o dronă rusească”, afirma Ambasada Rusiei în România.

În legătură cu convocarea ambasadorului Rusiei la MAE, Ambasada Rusiei preciza că protestul părţii române, care l-a convocat la MAE pe ambasadorul rus la Bucureşti, „a fost respins ca fiind nefondat şi nejustificat”, având în vedere „lipsa unei confirmări obiective a provenienţei ruseşti a aparatului zburător”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













