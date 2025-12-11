Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență"

Miza negocierilor ruso-americane care se desfășoară acum pare a fi reîmpărțirea Europei în sfere de influență, „într-un soi de complot geopolitic americano-rus”.

Afirmația îi aparține istoricului Cosmin Popa, specialist în istoria URSS și a Europei de Est. Într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Cristian Leonte, el avertizează că “ne aflăm într-o perioadă de prăbușire a fundamentelor ideologice și politice a relațiilor internaționale” care seamănă foarte mult cu perioada de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Popa spune că noua strategie de securitate americană arată “foarte evident” că Statele Unite își doresc împărțirea lumii în sfere de influență, ca în anii Războiului Rece. Pentru România, acest lucru a adus, în 1945, unul dintre cele mai cumplite regimuri comuniste din Europa.

Noua doctrină de securitate a SUA, anunțată recent de Trump, este extrem de critică la adresa Europei, pe care președintele american o vede “într-un declin civilizațional”.

Pe de altă parte, analiștii spun că documentul vorbește cu precădere de interesele SUA în emisfera vestică, ceea ce sugerează că Washingtonul ar fi dispus să își reducă influența pe care o are în alte regiuni ale globului.

Cosmin Popa, istoric:„Noua doctrină de securitate americană arată foarte evident o apetență pentru sfere de influență. Practic, deși toată lumea se aștepta la un Trump foarte activ împotriva Chinei, acolo se vorbește despre o colaborare reciproc avantajoasă economică între China și Statele Unite ale Americii.

Rusia nu mai este menționată ca inamic, spre deosebire de versiunea din 2017, ceea ce înseamnă că este un stat cu care America se poate înțelege, iar Uniunea Europeană devine, prin definiție, în noul context ideologic, dacă vrei, nu atât adversarul, cât piedica în calea realizării planurilor politice americane.

Și asta se vede foarte clar. Inclusiv propunerile de pace (în Ucraina-n.r) maniera de comunicare, maniera de formulare, toate sunt îndreptate spre reducerea dramatică a relevanței politice și geopolitice a Europei”.

“Avem de-a face cu cu un soi de complot geopolitic americano-rus”

Cosmin Popa: „Asta pare a fi miza acestor negocieri ruso-americane care se desfășoară acum… ceea ce sugerează foarte clar că avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Faptul că Witkoff și ginerele lui Trump s-au plimbat în mijlocul Moscovei cu (Kiril) Dimitriev, purtând o geacă pe care scria ‘Rusia nu este o țară care să se teamă de ceva’ – semnat Vladimir Vladimirovici Putin, haină care a fost ulterior licitată și achiziționată la un preț exorbitant, arată că cele două părți vor să sublinieze unitatea deplină de vederi cu privire la ‘aranjamentul de pace’ european.”

Ce înseamnă pentru România o posibilă reîntoarcere la logica sferelor de influență

Prețul acestui “aranjament” ar fi însă unul care pentru români, ca și pentru ceilalți est-europeni, ar fi echivalentul unui coșmar geopolitic: revenirea într-o “zonă gri” de securitate, fără angajamente ferme de apărare din partea SUA. Europa de Est s-ar transforma într-o zonă tampon, vulnerabilă presiunilor rusești.

„Una dintre mizele negocierilor referitoare la Ucraina este rearanjarea sistemului de securitate în Europa Centrală și de Sud-Est, astfel încât să se creeze, din păcate - între Europa de Vest și granițele de vest ale fostului spațiu sovietic - o zonă de purgatoriu geopolitic, neguvernată de aranjamente ferme de securitate”, spune Popa.

Acest lucru ar fi de natură să creeze Rusiei impresia că este un participant pe picior de egalitate la administrarea sistemului internațional, împreună cu SUA și China, avertizează el.

“Totul ne duce cu gândul la părăsirea de către SUA a dispozitivului de securitate din Europa Centrală și de Sud-Est”

Istoricul amintește că Washingtonul își diminuează deja treptat prezența militară în regiune. Numai din România, administrația Trump a retras anul acesta 600 de militari.

Cosmin Popa: “Din păcate pentru noi, trebuie să observăm faptul că negocierile ruso-americane din această perioadă, aparent privitoare la războiul din Ucraina - dar nu doar acesta este subiectul acestor negocieri - duc cu gândul la o apropiată părăsire de către Statele Unite a dispozitivului de securitate din Europa Centrală și de Sud-Est. (...)

“Cred că ceea ce s-a numit cândva ‘flancul estic’ – și în continuare se numește așa – al NATO, se apropie de ora unor decizii strategice care ar trebui să fie foarte curajoase. În sensul că apărarea trebuie să se facă bazându-se mai mult pe capacitățile lor naționale. Și îți arată foarte clar că ai de-a face cu o retragere care încearcă să pară organizată a dispozitivului militar american din această parte a Europei, cu toate consecințele pe care le are.”

“Politicienii români se închină la Articolul 5 din NATO ca la o icoană”

În context, Popa amintește că Articolul 5 din tratatul NATO– considerat garanția supremă de apărare – nu specifică în mod obligatoriu tipul sau nivelul ajutorului militar, ci doar intrarea în stare de război a aliaților, în sprijinul unui stat membru atacat. Această interpretare este discutată tot mai des în contextul în care SUA nu mai par dispuse să intervină în sprijinul aliaților săi europeni în orice circumstanțe.

Cosmin Popa: “Sigur că la Articolul 5 doar politicienii români se închinau la el ca la icoană, fără să îl și citească. El nu specifica natura ajutorului militar care urmează să fie acordat unei țări aliate atacate, ci doar faptul că automat toate țările membre intrau în stare de război odată ce un membru era atacat. Și cred că Trump a vorbit destul de clar, de foarte multe ori, despre această aplicare circumstanțializată a Articolului 5.”

