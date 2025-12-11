Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență"

Interviurile Stirileprotv.ro
11-12-2025 | 20:27
×
Codul embed a fost copiat

Miza negocierilor ruso-americane care se desfășoară acum pare a fi reîmpărțirea Europei în sfere de influență, „într-un soi de complot geopolitic americano-rus”.

autor
Stirileprotv

Afirmația îi aparține istoricului Cosmin Popa, specialist în istoria URSS și a Europei de Est. Într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Cristian Leonte, el avertizează că “ne aflăm într-o perioadă de prăbușire a fundamentelor ideologice și politice a relațiilor internaționale” care seamănă foarte mult cu perioada de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Popa spune că noua strategie de securitate americană arată “foarte evident” că Statele Unite își doresc împărțirea lumii în sfere de influență, ca în anii Războiului Rece. Pentru România, acest lucru a adus, în 1945, unul dintre cele mai cumplite regimuri comuniste din Europa.

Noua doctrină de securitate a SUA, anunțată recent de Trump, este extrem de critică la adresa Europei, pe care președintele american o vede “într-un declin civilizațional”.

Pe de altă parte, analiștii spun că documentul vorbește cu precădere de interesele SUA în emisfera vestică, ceea ce sugerează că Washingtonul ar fi dispus să își reducă influența pe care o are în alte regiuni ale globului.

Citește și
vladimir putin
Putin confirmă interesul pentru negocieri cu Washingtonul, pe fondul unei oferte controversate privind Crimeea și Donbasul

Cosmin Popa, istoric:„Noua doctrină de securitate americană arată foarte evident o apetență pentru sfere de influență. Practic, deși toată lumea se aștepta la un Trump foarte activ împotriva Chinei, acolo se vorbește despre o colaborare reciproc avantajoasă economică între China și Statele Unite ale Americii.

Rusia nu mai este menționată ca inamic, spre deosebire de versiunea din 2017, ceea ce înseamnă că este un stat cu care America se poate înțelege, iar Uniunea Europeană devine, prin definiție, în noul context ideologic, dacă vrei, nu atât adversarul, cât piedica în calea realizării planurilor politice americane.

Și asta se vede foarte clar. Inclusiv propunerile de pace (în Ucraina-n.r) maniera de comunicare, maniera de formulare, toate sunt îndreptate spre reducerea dramatică a relevanței politice și geopolitice a Europei”.

“Avem de-a face cu cu un soi de complot geopolitic americano-rus” 

Cosmin Popa: „Asta pare a fi miza acestor negocieri ruso-americane care se desfășoară acum… ceea ce sugerează foarte clar că avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Faptul că Witkoff și ginerele lui Trump s-au plimbat în mijlocul Moscovei cu (Kiril) Dimitriev, purtând o geacă pe care scria ‘Rusia nu este o țară care să se teamă de ceva’ – semnat Vladimir Vladimirovici Putin, haină care a fost ulterior licitată și achiziționată la un preț exorbitant, arată că cele două părți vor să sublinieze unitatea deplină de vederi cu privire la ‘aranjamentul de pace’ european.”

Ce înseamnă pentru România o posibilă reîntoarcere la logica sferelor de influență

Prețul acestui “aranjament” ar fi însă unul care pentru români, ca și pentru ceilalți est-europeni, ar fi echivalentul unui coșmar geopolitic: revenirea într-o “zonă gri” de securitate, fără angajamente ferme de apărare din partea SUA. Europa de Est s-ar transforma într-o zonă tampon, vulnerabilă presiunilor rusești.

„Una dintre mizele negocierilor referitoare la Ucraina este rearanjarea sistemului de securitate în Europa Centrală și de Sud-Est, astfel încât să se creeze, din păcate - între Europa de Vest și granițele de vest ale fostului spațiu sovietic - o zonă de purgatoriu geopolitic, neguvernată de aranjamente ferme de securitate”, spune Popa.

Acest lucru ar fi de natură să creeze Rusiei impresia că este un participant pe picior de egalitate la administrarea sistemului internațional, împreună cu SUA și China, avertizează el.

“Totul ne duce cu gândul la părăsirea de către SUA a dispozitivului de securitate din Europa Centrală și de Sud-Est”

Istoricul amintește că Washingtonul își diminuează deja treptat prezența militară în regiune. Numai din România, administrația Trump a retras anul acesta 600 de militari.

Cosmin Popa: “Din păcate pentru noi, trebuie să observăm faptul că negocierile ruso-americane din această perioadă, aparent privitoare la războiul din Ucraina - dar nu doar acesta este subiectul acestor negocieri - duc cu gândul la o apropiată părăsire de către Statele Unite a dispozitivului de securitate din Europa Centrală și de Sud-Est. (...)

“Cred că ceea ce s-a numit cândva ‘flancul estic’ – și în continuare se numește așa – al NATO, se apropie de ora unor decizii strategice care ar trebui să fie foarte curajoase. În sensul că apărarea trebuie să se facă bazându-se mai mult pe capacitățile lor naționale. Și îți arată foarte clar că ai de-a face cu o retragere care încearcă să pară organizată a dispozitivului militar american din această parte a Europei, cu toate consecințele pe care le are.”

“Politicienii români se închină la Articolul 5 din NATO ca la o icoană”

În context, Popa amintește că Articolul 5 din tratatul NATO– considerat garanția supremă de apărare – nu specifică în mod obligatoriu tipul sau nivelul ajutorului militar, ci doar intrarea în stare de război a aliaților, în sprijinul unui stat membru atacat. Această interpretare este discutată tot mai des în contextul în care SUA nu mai par dispuse să intervină în sprijinul aliaților săi europeni în orice circumstanțe.

Cosmin Popa: “Sigur că la Articolul 5 doar politicienii români se închinau la el ca la icoană, fără să îl și citească. El nu specifica natura ajutorului militar care urmează să fie acordat unei țări aliate atacate, ci doar faptul că automat toate țările membre intrau în stare de război odată ce un membru era atacat. Și cred că Trump a vorbit destul de clar, de foarte multe ori, despre această aplicare circumstanțializată a Articolului 5.”  

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, SUA, romania, donald trump, europa,

Dată publicare: 11-12-2025 20:27

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Trump a dezvăluit care este problema Ucrainei care împiedică negocierile de pace: „Spun de trei ani asta. Nu o ajută deloc”
Stiri externe
Trump a dezvăluit care este problema Ucrainei care împiedică negocierile de pace: „Spun de trei ani asta. Nu o ajută deloc”

În timp ce se poartă negocieri pentru pace, rușii lovesc fără milă în zone rezidențiale din Ucraina. O rachetă balistică, lansată asupra unui bloc de locuințe, a ucis, luni, patru oameni, între care și un copil.

Putin confirmă interesul pentru negocieri cu Washingtonul, pe fondul unei oferte controversate privind Crimeea și Donbasul
Stiri externe
Putin confirmă interesul pentru negocieri cu Washingtonul, pe fondul unei oferte controversate privind Crimeea și Donbasul

„Statele Unite, ar putea recunoaște anexarea de către Rusia, a unor teritorii ucrainene, în cadrul unui acord, menit să pună capăt războiului”, scrie The Telegraph.

Trump susține că Rusia face „concesii”, Moscova neagă. Emisarul său revine la Kremlin pentru negocieri
Stiri externe
Trump susține că Rusia face „concesii”, Moscova neagă. Emisarul său revine la Kremlin pentru negocieri

Donald Trump pretinde că Rusia „face concesii" în discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina. Însă un ministru de la Moscova îl contrazice, spunând că nu este loc de așa ceva.

Misiune americană la Kremlin: Witkoff și posibil Kushner, trimiși de Trump pentru negocieri cu Putin
Stiri externe
Misiune americană la Kremlin: Witkoff și posibil Kushner, trimiși de Trump pentru negocieri cu Putin

Emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina, a declarat preşedintele Donald Trump marţi.

Recomandări
Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret
Stiri Politice
Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret

Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scandal uriaș izbucnit în interiorul partidului condus de Anamaria Gavrilă.

Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”
Stiri Justitie
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”

O serie de judecători de la instanțe din toată țara au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au arătat cu degetul la problemele sistemice din Justiție, în ciuda negărilor oficiale venite joi de la Curtea de Apel București.

Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ
Stiri Justitie
Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ

Reacții virulente și contradictorii după documentarul publicației Recorder în care foști și actuali magistrați vorbesc despre probleme din justiție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 Decembrie 2025

55:40

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Decembrie 2025

01:33:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28