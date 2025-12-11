The Wall Street Journal: SUA a înmânat Europei un plan pentru revenirea Rusiei în economia globală

11-12-2025 | 11:19
Trump Putin
Getty Images

În ultimele săptămâni, administrația Donald Trump a înmânat partenerilor săi europeni mai multe documente care prezintă viziunea sa privind redresarea postbelică a Ucrainei și revenirea Rusiei în economia globală, scrie The Wall Street Journal.

Vlad Dobrea

Unul dintre documente conține un plan detaliat privind modul în care companiile financiare și de altă natură americane ar putea accesa aproximativ 200 de miliarde de dolari în active rusești blocate pentru proiecte în Ucraina.

Acestea includ, de exemplu, construirea unui nou centru de date în Ucraina, care ar urma să fie alimentat de Centrala Nucleară Zaporijie, care este ocupată de trupele rusești.

Un alt document subliniază revenirea economiei ruse la proeminența globală.

Acesta prevede investiții ale companiilor americane în sectoare strategice - de la mineritul de elemente de pământuri rare la forajul petrolier din Arctica - și asistență pentru restabilirea aprovizionării cu energie a Rusiei către Europa de Vest.

Comisia Europeană dorește să folosească active rusești înghețate pentru a asigura un „împrumut pentru reparații” pentru Ucraina, însă oficialii americani implicați în negocieri spun că această abordare va epuiza rapid fondurile.

Washingtonul, pe de altă parte, este dispus să atragă capital privat pentru a investi banii și a mări suma - potrivit unei surse, sub conducere americană, aceasta ar putea ajunge la 800 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, oficialii europeni se tem că abordarea SUA va oferi Rusiei spațiul de respiro necesar pentru a-și revigora economia și a deveni mai puternică din punct de vedere militar, relatează WSJ.

O nouă evaluare a serviciilor secrete occidentale, analizată de ziar, sugerează că Rusia se află tehnic în recesiune de șase luni, iar provocările legate de menținerea unei economii sfâșiate de război, în timp ce se încearcă controlul prețurilor, reprezintă un risc sistemic pentru sectorul său bancar.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, în timpul unei întâlniri cu Volodimir Zelenski și liderii Franței și Regatului Unit, pe 8 decembrie, că privește propunerile SUA cu „scepticism”.

Una dintre sursele europene ale WSJ a comparat planurile SUA cu ideile lui Trump de a crea o „Rivieră din Orientul Mijlociu” în Fâșia Gaza. O alta a numit acordurile propuse dintre SUA și Rusia o „versiune economică” a Conferinței de la Ialta din 1945, când învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial au împărțit Europa. „E ca la Ialta”, a declarat sursa WSJ sursei respective.

Sursa: The Wall Street Journal

Dată publicare: 11-12-2025 11:19

Lavrov susține că Rusia și SUA au rezolvat „neînțelegerile” privind Ucraina după întâlnirea Putin–Witkoff
Stiri externe
Lavrov susține că Rusia și SUA au rezolvat „neînțelegerile” privind Ucraina după întâlnirea Putin–Witkoff

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat joi că toate "neînţelegerile" cu Statele Unite în privinţa Ucrainei au fost rezolvate în urma unei întâlniri de la începutul acestei luni între Vladimir Putin şi Steve Witkoff, relatează Reuters.

