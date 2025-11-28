Putin confirmă interesul pentru negocieri cu Washingtonul, pe fondul unei oferte controversate privind Crimeea și Donbasul

„Statele Unite, ar putea recunoaște anexarea de către Rusia, a unor teritorii ucrainene, în cadrul unui acord, menit să pună capăt războiului”, scrie The Telegraph.

Între timp, la Kiev, ia proporții un scandal de corupție, cu implicarea unor foști demnitari, care se apropie tot mai mult, de președintele Zelenski. Șeful lui de cabinet, și-a dat demisia, după ce anchetatorii i-au percheziționat domiciliul.

Era considerat, numărul doi, în ierarhia puterii de la Kiev. De la izbucnirea scandalului, la începutul lunii, au plecat din guvern doi miniștri.

Autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat percheziții la domiciliul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski și "mâna sa dreaptă".

Andrii Iermak a jucat un rol crucial în răspunsul Kievului la războiul de agresiunea al Rusiei și este principalul negociator în discuțiile de pace cu Statele Unite.

La începutul lunii, a fost dezvăluită o anchetă amplă de corupție, la compania de stat pentru energie atomică, Energoatom, care a implicat foști înalți funcționari și un fost partener de afaceri al lui Zelenski.

Deborah Haynes: „Cele două organisme anti-corupție investighează o presupusă schemă de mită, de 100 de milioane de dolari, în sectorul energetic din Ucraina, în care ar fi implicați înalți oficiali apropiați de președintele Volodimir Zelenski”.

Este deosebit de dureros pentru populația Ucrainei să audă despre acest scandal, având în vedere că țara trece în prezent prin pene de curent îngrozitoare și că acestea durează încă de la începutul invaziei ruse, pe scară largă.

Pe de altă parte, premierul maghiar Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin, la Moscova, pentru a discuta despre eforturile de pace în Ucraina și aprovizionarea cu energie a țării sale.

Viktor Orban, premierul Ungariei: „Ucraina este vecinul Ungariei, motiv pentru care efectele războiului asupra noastră sunt puternice. Suferim pierderi economice semnificative. Interesul Ungariei este pacea. Sperăm foarte mult ca propunerile de pace aflate în discuție să ducă la un armistițiu și la pace”.

Putin i-a spus că încă își dorește o întâlnire cu președintele american la Budapesta.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „A fost propunerea lui Donald. El a spus imediat: 'Avem relații bune cu Ungaria, voi aveți relații bune, și propun această opțiune'. Desigur, am fost de acord, bucuros”.

Liderul de la Kremlin spune că Statele Unite și Rusia trebuie să discute serios propunerile de încheiere a războiului din Ucraina.

Vladimir Putin: La un moment dat, va trebui să stăm la masă și să discutam punct cu punct anumite chestiuni. Trebuie totul transpus în limbaj diplomatic. Vrem ca deciziile noastre să fie recunoscute de majoritatea statelor lumii. Asta e tot.

Potrivit publicației the Telegraph, care citează surse de la Washington, Statele Unite ar fi gata să recunoască peninsula Crimeea și părțile ocupate din Donbas, ca teritorii rusești în schimbul încetării războiului. Iar Trump îi trimite la Moscova cu această ofertă pe emisarul Steve Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner.

Putin a făcut o concesie formală.

Vladimir Putin: „Ideea că Rusia plănuiește să atace Europa mi se pare ridicolă, nu-i așa? N-am făcut-o niciodată. Dar, dacă vor să dăm în scris, fie, o punem pe hârtie. Nicio problemă”.

