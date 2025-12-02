Trump a dezvăluit care este problema Ucrainei care împiedică negocierile de pace: „Spun de trei ani asta. Nu o ajută deloc”

02-12-2025 | 09:57
În timp ce se poartă negocieri pentru pace, rușii lovesc fără milă în zone rezidențiale din Ucraina. O rachetă balistică, lansată asupra unui bloc de locuințe, a ucis, luni, patru oameni, între care și un copil.

Iar numărul răniților este de ordinul zecilor.

Trimisul special al lui Donald Trump se află în drum spre Rusia, unde va discuta astăzi despre planul de pace. Dar șansele unui acord sunt extrem de reduse, notează presa de la Kiev.

Scene cumplite s-au derulat, luni, în orașul Dnipro, din sud-estul Ucrainei, unde o racheta balistică a lovit un bloc de locuințe. Patru oameni au fost uciși și alți 40 - grav răniți. Au fost serios avariate o benzinărie şi mai multe magazine.

Între timp, emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, e așteptat luni la Kremlin, pentru noi discuții menite să ducă la încetarea războiului din Ucraina.

Craciun, Casa Alba 2025
Melania Trump a prezentat decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă. Printre ornamente, un portret Lego cu Donald Trump

Matthew Chance, corespondent CNN: „Witkoff sosește (la Moscova) după acele negocieri care au avut loc în Florida în weekend, unde s-au înregistrat câteva progrese, așa cum au menționat cele două părți. Am aflat, potrivit unor surse, că negocierile au fost dificile, dar constructive, în special în ceea ce privește anumite puncte sensibile. Trebuie să recunoaștem că, până acum, rușii au fost absolut reticenți să facă vreo schimbare, vreun compromis cu privire la cerințele lor fundamentale”.

Potrivit unor surse citate de presa de la Kiev, la discuțiile de duminică, din Florida, ucrainenii au respins categoric retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului, așa cum cer rușii. Totodată, nu vor să renunțe la aspirația aderării la NATO, menționată de altfel și în Constituție.

Pe de altă parte, Donald Trump spune că problemele interne ale Ucrainei fac negocierile dificile.

Donald Trump: Ucraina are niște probleme mici și dificile. Dar cred că Rusia ar vrea să vadă (războiul) încheiat, știu că și Ucraina ar vrea acest lucru.
Reporter: Ați spus că Ucraina are o mică problemă...
Donald Trump: Ei bine, este vorba de o problemă de corupție, ceea nu ajută deloc.
Reporter: Și asta împiedcă discuțiile de pace?
Donald Trump: Ei bine, spun de trei ani că asta este o problemă. Nu-i așa? De trei ani o tot spun. Deci le-am cam luat-o înainte, dar cred că există șanse mari să ajungem la o înțelegere.

Discuții importante cu privire la planul de pace au avut loc și în Franța. Emmanuel Macron l-a primit pe Volodimir Zelenski la palatul Elysee.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Subiectul teritoriilor este cel mai complicat. Apoi, în ceea ce privește tema banilor și a reconstrucției, să fiu sincer, nu sunt deloc ușor de acceptat fără prezența (la discuții) a partenerilor europeni, deoarece banii despre care vorbim se află în Europa. Așa că nu este foarte corectă situația”.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Când discutăm despre pace, Rusia continuă să ucidă și să distrugă. Aceasta este, evident, o insultă la adresa dreptății, un obstacol în calea păcii. Îmi arăt sprijinul deplin pentru președintele Zelenski, după două săptămâni deosebit de intense și dificile”.

Analiștii politici ucraineni, citați de presa de la Kiev, spun că șansele un acord de pace sunt însă foarte reduse în acest moment, în ciuda presiunilor administrației Trump.

Între timp, armata Rusiei a anunțat cucerirea unor orașe-cheie de pe linia frontului: Pokrovsk și Vovceansk - aflate sub asediu de luni de zile.

Citește și...
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu: „Este o decizie responsabilă”
Alegeri locale 2025
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu: „Este o decizie responsabilă”

Vlad Gheorghe, candidat independent, s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. El și-a anunțat susținerea pentru Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

Guvernul adoptă proiectul cu amendamente privind pensiile magistraţilor și își asumă răspunderea în Parlament
Stiri Politice
Guvernul adoptă proiectul cu amendamente privind pensiile magistraţilor și își asumă răspunderea în Parlament

Guvernul va aproba luni proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor cu amendamentele depuse de senatori şi deputaţi. Ulterior, Cabinetul Bolojan îşi va angaja răspunderea în faţa Parlamentului pe acest proiect de lege.  

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

