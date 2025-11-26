Misiune americană la Kremlin: Witkoff și posibil Kushner, trimiși de Trump pentru negocieri cu Putin

26-11-2025 | 07:14
Emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina, a declarat preşedintele Donald Trump marţi.

Vlad Dobrea

"Steve Witkoff merge, poate cu Jared (Kushner). Nu sunt sigur dacă Jared merge, dar este implicat în proces, este un tip inteligent şi cred că se vor întâlni cu preşedintele Putin săptămâna viitoare la Moscova", a declarat preşedintele american jurnaliştilor aflaţi la bordul avionului său.

Witkoff, emisarul lui Trump, a dat sfaturi Moscovei, potrivit Bloomberg

 

Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, i-a oferit sfaturi unui consilier al lui Vladimir Putin cu privire la modul de a dialoga cu liderul de la Casa Albă în legătură cu conflictul din Ucraina, potrivit unei conversaţii telefonice dezvăluite marţi de Bloomberg, citată de AFP.

Agenţia americană de presă a publicat transcrierea unui schimb de idei din 14 octombrie între fostul om de afaceri şi Iuri Uşakov, consilierul diplomatic al preşedintelui rus, în care se discută despre un viitor plan de rezolvare a conflictului, inspirat de cel anunţat cu puţin timp înainte pentru a pune capăt războiului din Gaza.

Potrivit documentului publicat de Bloomberg, Steve Witkoff sugerează un apel telefonic între Donald Trump şi Vladimir Putin, în timpul căruia acesta din urmă l-ar "felicita pe preşedintele (american) pentru acest succes".

Emisarul special american a recomandat, potrivit aceleiaşi surse, ca acest dialog să aibă loc înainte de vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, programată pentru 17 octombrie.

"I-am spus preşedintelui că voi, că Federaţia Rusă a dorit întotdeauna un acord de pace. Asta cred", a mai declarat Steve Witkoff, conform acestei transcripţii, vorbind despre la "un plan de pace în 20 de puncte, precum cel pe care l-am făcut pentru Gaza".

"Îl va felicita, va spune că Trump este cu adevărat un om al păcii", a intervenit omologul său rus, referindu-se la Vladimir Putin.

Convorbirea telefonică dintre Donald Trump şi omologul său rus a avut loc pe 16 octombrie 2025, cu o zi înainte de vizita lui Volodimir Zelenski.

Sursa: Agerpres

Un adolescent de 17 ani a fost reţinut şi plasat în arest preventiv marţi, la Vesoul, localitate din estul Franţei, fiind suspectat că ar fi aruncat cu făină în preşedintele Rassemblement National (RN, de extremă dreapta), Jordan Bardella.

