Trump susține că Rusia face „concesii”, Moscova neagă. Emisarul său revine la Kremlin pentru negocieri

Donald Trump pretinde că Rusia „face concesii" în discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina. Însă un ministru de la Moscova îl contrazice, spunând că nu este loc de așa ceva.

Liderul american îl trimite la Kremlin, din nou, pe emisarul său Steve Witkoff - deși acesta este vizat de un scandal pentru modul în care le-a oferit sfaturi rușilor.

Dezvăluirile apar în stenogramele unei convorbiri cu consilierul lui Vladimir Putin.

Cel puţin 19 oameni au fost răniţi într-un nou atac masiv al ruşilor în sudul Ucrainei, în regiunea Zaporojie. Și orașul Kostiantynivka din Donețk a fost vizat de atacuri în ultimele ore. Asta este tot ce a mai rămas dintr-un bloc de locuințe după ce a fost bombardat.

Michal Hecko, reporter Markiza TV, Slovacia: „Plecăm din Dnipro, cufundați în întuneric. Afară plouă și e clar că noroiul va fi astăzi tovarășul nostru. Urmează să ne întâlnim cu soldați ucraineni care fac parte dintr-o unitate ce operează drone pe frontul de luptă. Mergem pe un câmp. Vedem cu ochii noștri ce înseamnă toamna pe front. Ne îndreptăm spre Pokrovsk, iar operatorii au adus mai multe drone ca aceasta pentru a le putea pilota în această zonă”.



Alex, soldat: „Sunt din Canada, dar sunt aici să lupt pentru Ucraina. Părinții mei sunt ucraineni. Cred că această țară merită să existe și merită să lupți pentru ea."

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene a spus că nu este de acord cu limitarea armatei ucrainene, în forma propusă în planul de pace american.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene: „Dacă vrem să prevenim continuarea acestui război, atunci trebuie să reducem armata Rusiei şi de asemenea bugetul său militar.”

Donald Trump îl trimite din nou la Moscova pe Steve Witkoff, săptămâna viitoare, să discute pe marginea noului planul de pace - mult schimbat, după negocierile din week-end, de la Geneva. Iar secretarul armatei, Dan Driscoll, va fi trimis în Ucraina.

Trump: „ Ei (rușii) fac concesii, iar concesiile sunt mari: încetează luptele și nu mai cuceresc niciun alt teritoriu. Ucraina se descurcă bine. Cred că sunt destul de mulțumiți de situație. Mi-ar plăcea să văd războiul terminat, nu vom ști încă pentru o perioadă, dar, ei bine, facem progrese. Nu, nu mai am un termen limită. Știți care este, pentru mine, termenul limită? Când se termină totul”.



Yuri Ușakov, purtător de cuvânt Kremlin: Planul de pace nu a fost discutat cu nimeni în detaliu. L-am văzut, l-am primit, dar nu a fost nicio discuție.

Jurnalist: A fost transmis pe canale neoficiale, așa cum a spus ministrul (Serghei Lavrov)?

Yuri Ușakov, purtător de cuvânt Kremlin: Da, pe canale neoficiale.

Documentul care a fost prezentat Ucrainei și discutat la Geneva a fost semnificativ transformat și reflectă multe dintre lucrurile pe care Ucraina a dorit să le includă, să le modifice sau să le excludă din acest plan. Dar nu există o versiune finală. Este mult prea devreme să spunem că s-a ajuns la vreun acord.

Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit pentru o întâlnire cu Donald Trump, ca să discute „punctele cele mai sensibile" - inclusiv garanțiile de securitate și cedarea teritoriilor ocupate din Estul Ucrainei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













