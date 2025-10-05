SRI, incapabil să elimine influența rusă așa cum cere Nicușor Dan. Analist: avertismentele despre atacul hibrid, o manipulare

SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicuşor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa rusească, afirmă profesorul Armand Goşu, istoric specializat pe spaţiul ex-sovietic.

Armand Goşu afirmă că versiunea lansată în spaţiul public, conform căreia serviciile secrete ar fi atenţionat din timp asupra atacului hibrid rusesc, este doar o manipulare copiată din manualele KGB-ului.

E puţin probabil, spune istoricul, ca serviciile de informaţii româneşti să fi semnalat responsabililor politici ce se petrece. Acum se încearcă doar ştergerea urmelor că au încercat o lovitură de stat împreună cu ruşii şi că au fost în spatele lui Călin Georgescu.

„Acum nu are! Poate pe viitor… Cu o nouă conducere, poate o să aibă. Acum, nu!”, a declarat Armand Goșu.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, recent, că a existat „o influenţă” a Serviciului Român de Informaţii în viaţa politică şi în zona economică din România.

Şeful statului a precizat că va face nominalizările pentru conducerea SRI şi a SIE „la momentul oportun”, când subiectul nu se va suprapune cu alte teme de discuţie.

„La momentul oportun, pentru că este un dialog (...) între preşedinte şi partidele din coaliţie, între partidele din coaliţie între ele şi, la momentul în care această discuţie nu se va suprapune cu alte discuţii care sunt la fel de importante pentru stabilitatea noastră, o vom avea şi o vom tranşa. (...) În momentul potrivit, discuţia va avea loc între mine şi partide. Mai mult de atât nu pot să spun”, a mai spus șeful statului.

Asemănările dintre Rusia și România

România seamănă cu Rusia din punctul de vedere al organizării statale, deoarece structurile militarizate joacă un rol important în politică, în administraţie. Ceea ce le deosebeşte, spune profesorul Armand Goşu, este că la Moscova elitele militarizate aşteaptă ca Putin să le livreze beneficii. Marea slăbiciune a acestor sisteme este acest risc prin care a trecut şi România în noiembrie 2024, să se producă schimbări de regim prin lovituri militare.

„În ţări precum Rusia şi România, unde ai structurile militarizate care joacă un rol foarte important în politică, în administrarea statului, există riscul schimbărilor de regim prin astfel de lovituri militare”, explică Armand Goşu.

„Pot să zică orice serviciile secrete de la noi! E puţin probabil să se fi întâmplat lucrul ăsta! Ele produc o cantitate uriaşă de hârtii şi nimeni nu se pricepe mai bine ca un ofiţer de informaţii să acopere cu hârtii! De fapt, administraţia românească excelează în acest lucru. Dar felul în care, de pildă, acum câteva zile a fost lansat pe surse în presă că rapoartele serviciilor atenţionau… Nimeni n-a văzut acele rapoarte! Asta e o operaţiune de manipulare, de acoperire, de mistificare a adevărului specifică serviciilor secrete! Care vor să îndepărteze orice suspiciune asupra lor şi să arunce suspiciunea asupra politicienilor: „Băi, noi suntem impecabili, nu suntem noi în spatele lui Georgescu! N-am pregătit noi o lovitură de stat, n-am lucrat noi pe mână cu ruşii! Voi, politicienii, sunteţi de vină! Noi v-am atenţionat!”. Am mai văzut lucruri de genul ăsta, este o practică specifică KGB-ului”, a mai adăugat istoricul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













