Controverse la ceremonia dedicată victimelor Holocaustului: Nicușor Dan, acuzat că a blocat legea antisemitismului

09-10-2025 | 19:31
Românii au obligația de a combate „prin toate mijloacele, discursul antisemit, xenofob, și care incită la ură”, a spus președintele Nicușor Dan, la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului.

Teodora Suciu

Însă chiar el a fost criticat pentru că a contestat la CCR legea privind combaterea antisemitismului și a legionarismului.

Chiar dacă judecătorii i-au respins sesizarea, Nicușor Dan a declarat că își păstrează părerea că unele articole sunt neconstituționale. El va solicita parlamentarilor să analizeze iarăși proiectul.

La Memorialul Victimelor Holocaustului din București, Nicușor Dan a subliniat că trebuie continuată lupta împotriva antisemitismului.

Nicușor Dan, Președintele României: „Comemorăm azi un eveniment tragic din istoria noastră, în care foarte mulți oameni au murit, foarte multe familii au avut o imensă suferință, pentru simplul motiv că avea o altă apartenență etnică. Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură”.

La același eveniment, deputatul Silviu Vexler i-a reproșat Președintelui că a contestat legea de combatere a antisemitismului și interzicere a organizațiilor legionare.

Silviu Vexler, Deputat: „Încercarea de a bloca o lege absolut necesară, alături de unele dintre declarațiile dumneavoastră în acest context, au avut un impact direct, major și negativ asupra evreilor din țara noastră, cât și asupra societății în general”.

Critici i-a adus lui Nicușor Dan și ministrul social-democrat al Muncii.

Florin Manole, Ministrul Muncii: „Unele convingeri pot, însă, să fie greșite și e foarte bine că există alte instituții, cum e CCR, care îndreaptă ideile greșite”.

Proiectul de lege amintit prevede majorarea pedepselor cu închisoarea pentru distribuirea online a materialelor fasciste, legionare, rasiste, xenofobe sau antisemite. Iar constituirea unei organizații cu caracter legionar și aderarea sau sprijinirea ei constituie infracțiune, pedepsită cu închisoarea. În plus, inițiativa actualizează mai multe definiții.

Șeful statului a motivat, însă, în sesizarea trimisă Curții Constituționale, că aceste definiții nu sunt clare, iar prevederile ar putea să încalce dreptul la informație, accesul la cultură și libertatea de exprimare.

Judecătorii forului constituțional au respins aceste argumente.

Iar președintele a declarat că va trimite inițiativa înapoi în Parlament, pentru reexaminare.

Nicușor Dan: „În continuare cred că a lăsa ambiguitate în mai multe articole din această lege este nociv pentru societate şi face ca tensiunea între cele două grupuri, pe care am văzut-o în societate de un an de zile, să se amplifice şi să nu se reducă”.

Ziua Holocaustului se marchează în țara noastră pe 9 octombrie.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 09-10-2025 19:31

