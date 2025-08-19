Trump susține că a încheiat șase războaie. Care este de fapt adevărul | Analiză

În timp ce și-a prezentat meritele de așa-numit „peacemaker-in-chief” (făuritorul păcii) în timpul discuțiilor despre Ucraina la Casa Albă, marți, Donald Trump a făcut două afirmații mari.

Prima a fost că dorește acorduri de pace în loc de încetări ale focului, iar a doua că ar fi pus capăt la șase războaie de când a devenit președinte.

Însă, în graba de a forța un acord de pace în Ucraina, Trump jonglează cu adevărul, scrie The Guardian.

Trump și administrația sa au pretins că ar fi ajutat la rezolvarea conflictelor dintre Israel și Iran, Republica Democrată Congo și Rwanda, Cambodgia și Thailanda, India și Pakistan, Serbia și Kosovo, precum și Egipt și Etiopia.

Totuși, aceste afirmații sunt exagerate și, în unele cazuri, contrazise de violențele care continuă în țări precum RD Congo, unde rebelii sprijiniți de Rwanda nu au respectat termenul limită pentru a ajunge la un acord de pace la Doha, marți.

În Iran, SUA au desfășurat propriile atacuri folosind bombe perforante împotriva unor obiective militare și nucleare, înainte de a forța Iranul să accepte o încetare a focului. India a negat că Trump ar fi avut vreun rol în ajungerea la un acord de încetare a focului cu Pakistanul, menit să pună capăt zilelor de lovituri asupra teritoriului disputat Kashmir, în mai.

Egipt și Etiopia nu au niciun acord care să rezolve rădăcina conflictului lor – barajul de pe Nil construit de Etiopia, care ar devia apa din Egipt. Iar Serbia a negat că ar fi avut planuri de a intra într-un război cu Kosovo, deși Trump și-a asumat meritul pentru prevenirea unuia.

În privința încetărilor focului, după cum a recunoscut chiar el, Trump le-a urmărit în mod frecvent în aceste conflicte. Acum însă, încearcă să rescrie realitatea, punând presiune pe Ucraina.

Declarația lui Trump că nu caută o încetare a focului în Ucraina a venit după întâlnirea de săptămâna trecută cu Vladimir Putin, în Alaska, unde președintele rus a cerut inițial ca Ucraina să cedeze controlul asupra teritoriilor din sud-estul țării înainte de negocierea unei încetări a focului.

Care este de fapt adevărul

Întrebarea este crucială pentru secvențierea unei eventuale păci în Ucraina: Putin vrea să decidă ce teritorii va păstra Rusia cât timp luptele încă continuă, în timp ce Kievul cere ca armele să tacă într-o încetare a focului înainte ca decizii asupra revendicărilor teritoriale să fie luate.

Până la întâlnirile de luni cu liderii europeni, Trump a spus că nu mai urmărește o încetare a focului.

„Dacă te uiți la cele șase acorduri pe care le-am încheiat anul acesta, toate erau la război. Nu am făcut nicio încetare a focului”, a afirmat Trump, spunându-i lui Zelenski: „Nu cred că ai nevoie de o încetare a focului.”

Dar bilanțul său arată altceva. Pe 10 mai, după izbucnirea violențelor dintre India și Pakistan, Trump a anunțat: „După o noapte lungă de discuții mediate de Statele Unite, sunt bucuros să anunț că India și Pakistan au convenit asupra unei ÎNCETĂRI COMPLETE ȘI IMEDIATE A FOCULUI. Felicitări ambelor țări pentru folosirea bunului-simț și a marii inteligențe.”

Pe 26 iulie, Trump a spus că îi sună pe liderii din Thailanda și Cambodgia pentru a cere o încetare a focului după trei zile de lupte la frontieră. „Apelul cu Cambodgia s-a încheiat, dar mă aștept să revin în legătură cu oprirea războiului și încetarea focului, în funcție de ce va spune Thailanda”, a scris el. „Încerc să simplific o situație complexă!”

În cazul Israel și Iran, Trump a scris de asemenea: „S-a convenit pe deplin între Israel și Iran că va exista o ÎNCETARE COMPLETĂ ȘI TOTALĂ A FOCULUI.”

MSNBC, postul de televiziune american, a publicat o compilație cu declarațiile lui Trump în care cerea o încetare a focului în Ucraina, în săptămânile și zilele de dinaintea întâlnirilor cu Putin și apoi cu Zelenski.

Însă Trump – în căutarea unei victorii rapide – și-a rescris propriul bilanț, apropiindu-se de o foaie de parcurs sprijinită de Putin pentru încheierea unui conflict mult mai greu de soluționat decât și-ar fi imaginat.

