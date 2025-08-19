4 puncte-cheie după întâlnirea de la Casa Albă. Bonus cu Zelenski fermecător

Stiri externe
19-08-2025 | 08:33
donald trump si zelenski
AFP

Întâlnirea de luni de la Casa Albă, cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, a fost intensă diplomatic, dar fără angajamente clare.

autor
Știrile PRO TV

Totuși, au fost atinse teme esențiale care pot influența decisiv cursul conflictului din Ucraina în perioada următoare. Iată 4 elemente cheie cu care am rămas după summit şi declaraţiile participanţilor.

1. Garanții de securitate: promisiuni, dar fără detalii concrete

Una dintre cele mai importante teme ale discuției a fost oferirea de garanții de securitate Ucrainei. Donald Trump a afirmat că SUA vor participa la acest mecanism, dar a evitat să spună dacă acest lucru ar însemna prezență militară americană pe teritoriul ucrainean. „Vom fi implicați. Le vom oferi o protecție solidă”, a spus el, citat de Sky News.

Liderii europeni au susținut inițiativa. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat deschiderea spre „garanții asemănătoare cu Articolul 5 NATO”, iar Emmanuel Macron a subliniat că este esențial ca Ucraina să poată construi o armată robustă „pentru anii și deceniile următoare”.

Zelenski a confirmat că în discuții a fost inclus un potențial acord militar de 90 de miliarde de dolari, care ar acoperi sisteme de apărare antiaeriană, echipamente de aviație și alte arme „care nu pot fi încă dezvăluite”.

Citește și
Donald Trump
Trump susține că a încheiat șase războaie. Care este de fapt adevărul | Analiză

2. Summit Trump–Putin–Zelenski: posibilitate reală sau doar o perdea de fum?

Donald Trump a declarat că a vorbit deja la telefon cu Vladimir Putin și că începe planificarea unei întâlniri directe între liderul rus și Zelenski. Ulterior, ar urma o reuniune trilaterală, la care președintele american ar participa personal.

Kremlinul a confirmat că discuția telefonică a durat 40 de minute, însă consilierul Iuri Ușakov a oferit doar o formulare vagă: „Este util să explorăm posibilitatea ridicării nivelului delegațiilor.”

Articolul complet poate fi citit pe Spot Media.

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: donald trump, Zelenski,

Dată publicare: 19-08-2025 08:33

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
Trump susține că a încheiat șase războaie. Care este de fapt adevărul | Analiză
Stiri externe
Trump susține că a încheiat șase războaie. Care este de fapt adevărul | Analiză

În timp ce și-a prezentat meritele de așa-numit „peacemaker-in-chief” (făuritorul păcii) în timpul discuțiilor despre Ucraina la Casa Albă, marți, Donald Trump a făcut două afirmații mari.

Sinteza reuniunii istorice de la Casa Albă, dintre Trump, Zelenski și lideri europeni. „Le vom oferi o protecţie foarte bună”
Stiri externe
Sinteza reuniunii istorice de la Casa Albă, dintre Trump, Zelenski și lideri europeni. „Le vom oferi o protecţie foarte bună”

"Acest război se va încheia", a declarat Donald Trump luni, în timp ce îl primea pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi pe mai mulţi lideri europeni, care şi-au exprimat disponibilitatea de a colabora pentru pacea şi securitatea viitoare a Ucrain

Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Pregătiri pentru o întâlnire între Putin și Zelenski”. VIDEO
Stiri externe
Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Pregătiri pentru o întâlnire între Putin și Zelenski”. VIDEO

„Am început pregătirile pentru o întâlnire bilaterală între președintele Putin și președintele Zelenski”. Este anunțul făcut de Donald Trump, la finalul reuniunii istorice de la Casa Albă, la care a fost invitat Volodimir Zelenski.

Recomandări
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
Stiri externe
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”

Donald Trump a fost surprins de un microfon deschis spunându-i lui Emmanuel Macron că Vladimir Putin vrea să găsească o soluție la războiul din Ucraina ca o favoare personală, relatează CNN.

Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM
Stiri Economice
Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Guvernul vrea să taie cu 30% salariile directorilor cu cele mai mari lefuri din țară, dar și să reducă numărul de angajați din instituțiile pe care le conduc, potrivit unui proiect al Executivului. Este vorba despre ASF, ANRE și ANCOM.

Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”
Stiri Educatie
Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”

Opt sute de directori revin la catedră, cu normă întreagă, după ce școlile și grădinițele pe care le-au condus și-au pierdut personalitatea juridică.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 August 2025

43:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12