4 puncte-cheie după întâlnirea de la Casa Albă. Bonus cu Zelenski fermecător

Întâlnirea de luni de la Casa Albă, cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, a fost intensă diplomatic, dar fără angajamente clare.

Totuși, au fost atinse teme esențiale care pot influența decisiv cursul conflictului din Ucraina în perioada următoare. Iată 4 elemente cheie cu care am rămas după summit şi declaraţiile participanţilor.

1. Garanții de securitate: promisiuni, dar fără detalii concrete

Una dintre cele mai importante teme ale discuției a fost oferirea de garanții de securitate Ucrainei. Donald Trump a afirmat că SUA vor participa la acest mecanism, dar a evitat să spună dacă acest lucru ar însemna prezență militară americană pe teritoriul ucrainean. „Vom fi implicați. Le vom oferi o protecție solidă”, a spus el, citat de Sky News.

Liderii europeni au susținut inițiativa. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat deschiderea spre „garanții asemănătoare cu Articolul 5 NATO”, iar Emmanuel Macron a subliniat că este esențial ca Ucraina să poată construi o armată robustă „pentru anii și deceniile următoare”.

Zelenski a confirmat că în discuții a fost inclus un potențial acord militar de 90 de miliarde de dolari, care ar acoperi sisteme de apărare antiaeriană, echipamente de aviație și alte arme „care nu pot fi încă dezvăluite”.

2. Summit Trump–Putin–Zelenski: posibilitate reală sau doar o perdea de fum?

Donald Trump a declarat că a vorbit deja la telefon cu Vladimir Putin și că începe planificarea unei întâlniri directe între liderul rus și Zelenski. Ulterior, ar urma o reuniune trilaterală, la care președintele american ar participa personal.

Kremlinul a confirmat că discuția telefonică a durat 40 de minute, însă consilierul Iuri Ușakov a oferit doar o formulare vagă: „Este util să explorăm posibilitatea ridicării nivelului delegațiilor.”

