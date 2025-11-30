„Noile Drumuri ale Mătăsii”. Iran și Turcia construiesc legătura feroviară strategică de 1,6 miliarde USD între Europa-Asia

Stiri externe
30-11-2025 | 20:23
china iran
Shutterstock

Iranul și Turcia s-au angajat duminică să demareze lucrări ale unei legături feroviare între cele două țări, care să devină o conexiune strategică a comerțului mondial între Europa și Asia.

autor
Mihai Niculescu

Proiectul, în valoare de 1,6 miliarde de dolari, urmează să fie finalizat în trei-patru ani și face parte din eforturile Iranului de a-și valorifica poziția geografică strategică relatează AFP, preluat de news.ro.

Iran: amplasarea geografică, considerată un atu

Iranul, o țară din Orientul Mijlociu situată între Europa și Asia, își consideră amplasarea geografică drept un atu.

Iranul își multiplică inițiativele cu vecinii în vederea dezvoltării infrastructurilor și schimburilor comerciale, considerate oportunități ale relansării economiei sale fragilizate de zeci de ani de când este vizat de sancțiuni internaționale.

Linia Marand-Cheshmeh Soraya: 200 km, 1,6 miliarde dolari

Anul trecut, Teheranul a aprobat trasarea unei linii de tranzit feroviare împreună cu vecinul său turc, cunoscută în Iran sub numele de linia Marand-Cheshmeh Soraya.

Citește și
Mohammed al-Ghamari
Liderul militar al rebelilor huthi, Mohammed al-Ghamari, ucis într-un atac israelian în Yemen. Rebelii promit represalii

„Cele două țări au (...) subliniat importanța acestei legături feroviare în regiune și și-au exprimat speranța ca construirea acestei linii să înceapă cât mai rapid", a anunțat duminică, într-o întâlnire la Teheran cu omologul său turc Hakan Fidan, șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi.

„Accentul a fost pus asupra necesității de a ridica obstacolele din calea comerțului și investițiilor între cele două țări", a adăugat Araghchi.

Finalizare în trei-patru ani

Acest proiect, cu o lungime de aproximativ 200 de kilometri, a cărui valoare este estimată la 1,6 miliarde de dolari, urmează să fie finalizat în trei-patru ani, potrivit autorităților iraniene.

Linia urmează să asigure o legătură între localitatea iraniană Marand (nord-vest) și localitatea Cheshmeh Soraya, situată pe teritoriul iranian, la frontiera cu Turcia.

După finalizare, lucrările vor permite o continuitate feroviară între Iran și vecinul său turc până în orașul Aralik.

Ministrul iranian al Transporturilor Farzaneh Sadegh sublinia luna aceasta că legătura „va garanta continuitatea rețelei (feroviare) între China și Europa".

Noile Drumuri ale Mătăsii: peste 100 de țări au aderat

Drumurile Mătăsii au fost, timp de secole, o vastă rețea de drumuri comerciale care legau Asia și Europa, trecând prin Orientul Mijlociu, și au favorizat schimburile de bunuri, dar și culturale și de cunoștințe între continente.

Începând din 2013, China a făcut din ele un proiect politic, cu scopul de a-și crește influența în străinătate.

Inițiativa „Noile Drumuri ale Mătăsii" - denumită oficial „Centura și Drumul" - vizează construirea unor infrastructuri maritime, rutiere și feroviare, mai ales în țări în curs de dezvoltare.

Peste 100 de țări au aderat la acest proiect.

Sursa: News.ro

Etichete: iran, China, cale ferata, Drumul Matasii,

Dată publicare: 30-11-2025 20:18

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
Citește și...
Putin caută sprijinul Chinei și Indiei pentru a coordona politicile energetice, în timp ce sancțiunile lovesc economia rusă
Stiri externe
Putin caută sprijinul Chinei și Indiei pentru a coordona politicile energetice, în timp ce sancțiunile lovesc economia rusă

Preşedintele rus Vladimir Putin a îndemnat marţi ţările membre ale Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), inclusiv China, India şi Iran, să-şi coordoneze politicile energetice, transmite agenţia EFE.

Liderul militar al rebelilor huthi, Mohammed al-Ghamari, ucis într-un atac israelian în Yemen. Rebelii promit represalii
Stiri externe
Liderul militar al rebelilor huthi, Mohammed al-Ghamari, ucis într-un atac israelian în Yemen. Rebelii promit represalii

Liderul militar al rebelilor huthi din Yemen, generalul Mohammed al-Ghamari, a fost ucis într-un atac israelian, anunţă gruparea rebelă susţinută de Iran şi ameninţă Israelul cu represalii, relatează AFP.

Marea Britanie, tot mai amenințată de Rusia, Iran și China, avertizează șeful MI5: „Riscul de terorism este enorm”
Stiri externe
Marea Britanie, tot mai amenințată de Rusia, Iran și China, avertizează șeful MI5: „Riscul de terorism este enorm”

Marea Britanie se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea Rusiei, Iranului și Chinei, iar riscul de terorism rămâne „enorm”, cu al-Qaida și Statul Islamic încercând să incite atacuri, a avertizat șeful MI5, Ken McCallum, potrivit Reuters. 

Triplă execuție în Iran: Bărbați spânzurați pentru jafuri armate în Teheran
Stiri externe
Triplă execuție în Iran: Bărbați spânzurați pentru jafuri armate în Teheran

Autoritățile judiciare din Iran au executat prin spânzurare trei bărbați condamnați pentru comiterea mai multor jafuri armate în capitala Teheran, relatează miercuri dpa.

Rusia și Iran au semnat un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în Iran
Stiri Economice
Rusia și Iran au semnat un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în Iran

Iranul şi aliatul său, Rusia, au semnat un contract în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în sudul Iranului, a anunţat televiziunea iraniană, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Recomandări
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni
Stiri actuale
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni

100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise marți.

30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore

Ajungem la finalul campaniei noastre de 30 de zile, în care am trecut prin 30 de ani de știri, prin toate momentele care au schimbat România.

Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane
Stiri externe
Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane

O delegație ucraineană a început duminică negocieri cu oficiali americani de rang înalt la Shell Bay Club, în Florida, pentru a discuta un plan american destinat încetării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite AFP.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 auz
Shutterstock
Doctor de bine
Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală
3 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Noiembrie 2025

29:53

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28