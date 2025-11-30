„Noile Drumuri ale Mătăsii”. Iran și Turcia construiesc legătura feroviară strategică de 1,6 miliarde USD între Europa-Asia

Iranul și Turcia s-au angajat duminică să demareze lucrări ale unei legături feroviare între cele două țări, care să devină o conexiune strategică a comerțului mondial între Europa și Asia.

Proiectul, în valoare de 1,6 miliarde de dolari, urmează să fie finalizat în trei-patru ani și face parte din eforturile Iranului de a-și valorifica poziția geografică strategică relatează AFP, preluat de news.ro.

Iran: amplasarea geografică, considerată un atu

Iranul, o țară din Orientul Mijlociu situată între Europa și Asia, își consideră amplasarea geografică drept un atu.

Iranul își multiplică inițiativele cu vecinii în vederea dezvoltării infrastructurilor și schimburilor comerciale, considerate oportunități ale relansării economiei sale fragilizate de zeci de ani de când este vizat de sancțiuni internaționale.

Linia Marand-Cheshmeh Soraya: 200 km, 1,6 miliarde dolari

Anul trecut, Teheranul a aprobat trasarea unei linii de tranzit feroviare împreună cu vecinul său turc, cunoscută în Iran sub numele de linia Marand-Cheshmeh Soraya.

„Cele două țări au (...) subliniat importanța acestei legături feroviare în regiune și și-au exprimat speranța ca construirea acestei linii să înceapă cât mai rapid", a anunțat duminică, într-o întâlnire la Teheran cu omologul său turc Hakan Fidan, șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi.

„Accentul a fost pus asupra necesității de a ridica obstacolele din calea comerțului și investițiilor între cele două țări", a adăugat Araghchi.

Finalizare în trei-patru ani

Acest proiect, cu o lungime de aproximativ 200 de kilometri, a cărui valoare este estimată la 1,6 miliarde de dolari, urmează să fie finalizat în trei-patru ani, potrivit autorităților iraniene.

Linia urmează să asigure o legătură între localitatea iraniană Marand (nord-vest) și localitatea Cheshmeh Soraya, situată pe teritoriul iranian, la frontiera cu Turcia.

După finalizare, lucrările vor permite o continuitate feroviară între Iran și vecinul său turc până în orașul Aralik.

Ministrul iranian al Transporturilor Farzaneh Sadegh sublinia luna aceasta că legătura „va garanta continuitatea rețelei (feroviare) între China și Europa".

Noile Drumuri ale Mătăsii: peste 100 de țări au aderat

Drumurile Mătăsii au fost, timp de secole, o vastă rețea de drumuri comerciale care legau Asia și Europa, trecând prin Orientul Mijlociu, și au favorizat schimburile de bunuri, dar și culturale și de cunoștințe între continente.

Începând din 2013, China a făcut din ele un proiect politic, cu scopul de a-și crește influența în străinătate.

Inițiativa „Noile Drumuri ale Mătăsii" - denumită oficial „Centura și Drumul" - vizează construirea unor infrastructuri maritime, rutiere și feroviare, mai ales în țări în curs de dezvoltare.

Peste 100 de țări au aderat la acest proiect.

