Putin caută sprijinul Chinei și Indiei pentru a coordona politicile energetice, în timp ce sancțiunile lovesc economia rusă

Stiri externe
18-11-2025 | 20:28
Preşedintele rus Vladimir Putin a îndemnat marţi ţările membre ale Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), inclusiv China, India şi Iran, să-şi coordoneze politicile energetice, transmite agenţia EFE.

autor
Vlad Dobrea

"Ne aşteptăm la o mai mare coordonare între partenerii OCS în materie de energie", a declarat Putin în timpul unei întâlniri cu şefii guvernelor din ţările acestei organizaţii care s-au reunit la Moscova, potrivit discursului său transmis de televiziunea publică rusă.

Rusia face "tot posibilul pentru a garanta o aprovizionare fiabilă a consumatorilor cu resurse energetice, în pofida încercărilor externe de a influenţa negativ reţeaua de aprovizionare", a indicat preşedintele rus.

"Ţara noastră contribuie semnificativ la menţinerea stabilităţii pe pieţele energetice globale", a susţinut Putin, făcând aluzie la sancţiunile impuse de SUA împotriva a două dintre principalele companii petroliere ruse, Rosneft şi Lukoil.

Preşedintele rus, care a estimat comerţul cu ţările membre OCS la peste 400 de miliarde de dolari anual, a cerut intensificarea eforturilor pentru crearea unei reţele logistice competitive în întreaga regiune eurasiatică.

"Organizaţia noastră contribuie la consolidarea păcii şi stabilităţii în spaţiul eurasiatic (...) şi la formarea unei arhitecturi de securitate noi şi echilibrate", a subliniat liderul de la Kremlin în intervenţia sa.

El va efectua la începutul lunii decembrie o vizită în India, unde va încerca să se asigure că această ţară va continua să cumpere petrol rusesc, în pofida ameninţărilor SUA cu sancţiuni secundare.

Potrivit presei internaţionale, companiile indiene, chineze şi turce şi-au redus deja importurile de petrol rusesc, în urma sancţiunilor americane împotriva companiilor Lukoil şi Rosneft.

Preţul petrolului rusesc Ural a scăzut săptămâna trecută la 36,61 dolari barilul, cel mai redus nivel din ultimii doi ani şi jumătate, după ce în octombrie veniturile Rusiei din exporturile de hidrocarburi scăzuseră deja cu 27% faţă de aceeaşi lună a anului trecut.

Sursa: Agerpres

