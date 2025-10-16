Marea Britanie, tot mai amenințată de Rusia, Iran și China, avertizează șeful MI5: „Riscul de terorism este enorm”

Marea Britanie se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea Rusiei, Iranului și Chinei, iar riscul de terorism rămâne „enorm”, cu al-Qaida și Statul Islamic încercând să incite atacuri, a avertizat șeful MI5, Ken McCallum, potrivit Reuters.

El a declarat că a existat o creştere de 35% a numărului de persoane investigate pentru activităţi care reprezintă o ameninţare la adresa statului, afirmând că ţările ostile recurg în mod constant la metodele „urâte” folosite de obicei de terorişti.

Șeful MI5 a dezvăluit că agenţia sa a dejucat „o serie de comploturi de spionaj cu intenţii ostile” din partea Rusiei şi a urmărit peste 20 de comploturi potenţial letale susţinute de Iran.

„În 2025, MI5 se confruntă cu un volum şi o varietate de ameninţări din partea teroriştilor şi a actorilor statali mai mare decât am văzut vreodată”, a declarat el în discursul său anual susţinut la sediul MI5 din Londra.

Rusia, Iran și China neagă acuzațiile Londrei

Marea Britanie a vorbit în repetate rânduri despre acţiuni ostile care, potrivit acesteia, sunt întreprinse de Rusia, Iran şi China, toate cele trei ţări negând acuzaţiile aduse împotriva lor.

În acest an, şase bulgari au fost închişi pentru spionaj în favoarea Rusiei, după ce au efectuat acţiuni de culegere de informaţii în numele acesteia, iar alţi cinci indivizi au fost condamnaţi pentru incendierea unor afaceri legate de Ucraina în Londra, fapte despre care oficialii britanici au spus că au fost ordonate de grupul de mercenari rus Wagner.

„Împreună cu partenerii noştri din toată Europa, MI5 va continua să îi detecteze pe cei care primesc ordine de la ruşi”, a declarat McCallum.

„Şi vom continua să căutam urmele până la cei care dau ordinele, care se imaginează că sunt anonimi şi de negăsit în spatele ecranelor lor. Nu sunt”, a asigurat şeful MI5.

China se face vinovată de spionaj cibernetic, atragerea profesorilor în China, interferarea ascunsă în viaţa publică britanică şi hărţuirea disidenţilor pro-democraţie din Marea Britanie, a mai precizat el.

În ceea ce priveşte Iranul, el a afirmat că Teheranul încearcă „disperat” să-şi reducă la tăcere criticii din întreaga lume şi a citat modul în care Australia a dezvăluit implicarea Iranului în comploturi antisemite, iar autorităţile olandeze au dezvăluit o tentativă eşuată de asasinat.

El a mai spus că ameninţarea teroristă la adresa Marii Britanii rămâne „enormă”, MI5 şi poliţia dejucând 19 comploturi de atac în stadiu avansat de la începutul anului 2020.

„Al-Qaida şi Statul Islamic devin din nou mai ambiţioase, profitând de instabilitatea din străinătate pentru a-şi consolida poziţia”, a avertizat el.

